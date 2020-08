Beim Kauf fühlt sich das nagelneue Fahrrad noch gut an. Es fährt wie eine Eins, nichts knackt, nichts schleift – man könnte damit auf der Stelle gefühlt eine Tour um die Welt machen. Die ersten Probleme treten jedoch erst nach einiger Zeit auf. Bei der ersten Tour merkt man es vielleicht schon: schmerzender Nacken, krummer Rücken, Knieprobleme, taube Körperstellen. Laut Pressedienst Fahrrad berichten rund 80 Prozent der Radfahrer von Problemen während einer Radtour.

Auf die richtige Vermessung kommt es an

„Das muss nicht sein“, weiß Gerd Steiner, Geschäftsführer vom Radsport Haus und E-Bike-Center in Bamberg. Mit seinem Fahrrad-Handel in der Nürnberger Straße 112 und 151 kümmert er sich schon lange darum, dass die Fahrräder individuell auf die Kunden eingestellt werden. „Das fängt bei dem richtigen Fahrgestell an, geht über die passende Höhe des Sattels, den Winkel des Lenkrads bis hin zum perfekten Sattel“, erklärt Gerd Steiner. Die Vermessung und Anpassung an das Fahrrad ist nicht nur etwas für Profiradler. Gerade bei E-Bikes ist es sehr wichtig, das Fahrrad richtig auf sich einstellen zu lassen. Mit dem Motor legt man längere Strecken zurück – man sitzt also auch länger in einer falschen Haltung auf dem Fahrrad. „Wenn man nichts daran ändert, dann wird aus dem Radel-Vergnügen eine schmerzhafte Angelegenheit – und bald ist es dann kein Vergnügen mehr“, weiß Gerd Steiner.

Die richtigen Partner im Radsport Haus

Jeder Körper ist einzigartig, so gibt es natürlich auch kein 08/15-Fahrrad, das zu jedem passt. Das Team vom Radsport Haus besteht zum einen aus den richtigen Fachleuten, die sich mit der Einstellung der Fahrräder auskennen. Zum anderen arbeiten sie auch mit Vermessungs-Partnern zusammen, um dadurch perfekte Ergebnisse für die Kunden zu erhalten. Zum Beispiel kann das Team um Gerd Steiner mit SQ-Lab die Hüftknochen so vermessen, dass man bereits den für sich passenden Sattel für das Fahrrad bekommt. Doch auch Sattelhöhe und Lenkerbreite spielen für das angenehme Fahrgefühl eine wichtige Rolle. Ein zu niedriger Sattel kann zu Knieproblemen führen. Bei der Lenkerform ist es wichtig, dass die Handgelenke nicht abgeknickt sind: Je flacher der Radler sitzt, desto gerade sollte der Lenker sein. Bei einem Holland-Fahrrad sitzt man entsprechend gerade, also sollte der Lenker aus geschwungen sein, damit man problemlos an die Griffe kommt. Darüber hinaus geht es bei der passenden Rahmenform nicht nur um die Rahmenhöhe, sondern um die Länge des Rahmens. Während die Höhe durch Sattel und Lenker reguliert werden können, ist die Länge fest und entscheidend für einen geraden Rücken.

Fahrradmechaniker(in) gesucht

Für unser Werkstatt und Service-Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung. Eine Ausbildung im Fahrradbereich ist nicht nötig, aber ein handwerkliches Geschick um von uns angelernt zu werden ist unerlässlich. Wir bitten um eine Bewerbung per E-Mail samt Gehaltsvorstellung an info@radsport-haus.de

Kontakt und Öffnungszeiten

Für eine Neu-Einstellung des Fahrrads können die Kunden jederzeit zum Radsport Haus in die Nürnberger Str. 112 oder ins E-Bike-Center in die Nürnberger Str. 151 kommen. Geöffnet haben die beiden Geschäfte Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Weitere Informationen unter 0951/96431799 (E-Bike-Center), 0951/130388 (Radsport Haus) oder unter www.radsport-haus.de.

Radsport Haus

Nürnberger Str. 112 (Radsport Haus)

Nürnberger Str. 151 (E-Bike-Center)

96050 Bamberg

Tel. 0951/130388 (Radsport Haus)

0951/96431799 (E-Bike-Center)

info@radsport-haus.de

www.radsport-haus.de