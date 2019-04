Wann genau der nächste Bus fährt, wie viel Zeit zum Umsteigen bleibt oder ob es vielleicht eine alternative Verbindung gibt – all das erfahren Fahrgäste heute mit einem Blick auf ihr Smartphone. Über 90 Millionen Kilometer legen Busse und Bahnen jährlich im VGN zurück. Rund 780 Linien bedienen über 9.000 Haltestellen. Um dabei den Überblick zu behalten, braucht es ausgeklügelte Technik. Alle Daten aus allen Fahrzeugen müssen gesammelt, ausgewertet und aufbereitet werden, um dann auch für den Endkunden nutzbar zu sein. Dafür müssen auch ältere und neue Systeme miteinander verknüpft und in einer zentralen Datendrehscheibe zusammengeführt werden.

Im VGN sowie in ganz Bayern geschieht das zentral bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. „DEFAS“ heißt das System, das sämtliche Daten der verschiedenen Verkehrsunternehmen verarbeitet. Die Abkürzung steht für „Durchgängiges Elektronisches Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungssystem.“ Der Freistaat Bayern mit den Verkehrsunternehmen und Verbünden als Partner ist damit einer der Pioniere in Deutschland.

Denn das Wichtigste für Fahrgäste sind die Antworten auf die Fragen: Fährt mein Zug oder Bus pünktlich ab? Erreiche ich meine Anschlüsse? Über 250 Millionen Fahrplanauskünfte berechnet der VGN jedes Jahr, den größten Teil davon in Echtzeit. Und das funktioniert so: Damit eine Prognose generiert werden kann, braucht es zunächst einmal Referenzdaten. Das ist der Sollfahrplan, der an jeder Haltestelle aushängt und auch in der Fahrplanauskunft hinterlegt ist. Busse und Bahnen ihrerseits sind mit einem Rechnergesteuerten Betriebsleitsystem (RBL) ausgestattet. Sobald der Bus, die Bahn oder die Tram losfährt, gleicht das Fahrzeug die Ist-Daten mit den Soll-Daten ab. Daraus errechnet sich die Verspätungsprognose. Der Bordrechner sendet entsprechende Nachrichten an den zentralen Rechner des Betriebsleitsystems. Anschließend verteilt dieser die Daten an alle Ausgabekanäle. So werden unter anderem die Monitore in Fahrzeugen und die zentrale bayerische Datendrehscheibe zur Versorgung der VGN-Fahrplanauskunft im Web und in der App beliefert.

So erfahren Fahrgäste z. B. von Verspätungen, Gleiswechseln, dem Ausfall einer Fahrt oder von einem abweichend eingesetzten Fahrzeug. Kommt es zu außerplanmäßigen Zwischenfällen, werden diese per Laufzeile auf den Dynamischen Fahrtzielanzeigern eingeblendet, so zum Beispiel auch Sonderverkehre zu Großveranstaltungen oder Schienenersatzverkehr. Darüber hinaus informieren Verkehrsunternehmen per Twitter oder per E-Mail ihre Kunden über Abweichungen vom Fahrplan.

Mit Hilfe der Auskunft unter vgn.de kann man ganz bequem von zu Hause aus seine Reise planen. Für unterwegs ist die mobile VGN-Website oder die App „VGN Fahrplan & Tickets“ ein praktischer Begleiter. Rund 644.000 VGN-Kunden nutzen die App, mit der man aus der Fahrplanauskunft heraus auch gleich das passende Ticket kaufen kann. Über 1,5 Millionen Tickets hat der VGN 2018 über die App verkauft. Praktisch, dass inzwischen an manchen Haltestellen und in vielen Bussen freies WLAN angeboten wird! So kann man sich jederzeit aktuell informieren, ohne das eigene Datenvolumen zu verbrauchen.

Wie verlässlich sind Echtzeitprognosen?

Immer mehr Verkehr bedeutet auch für Busse und Bahnen eine größere Störanfälligkeit. Umso wichtiger ist die Bereitstellung aktueller Informationen.

Echtzeitprognosen sind – wie der Name schon sagt – Voraussagen. Sie bieten keine 100-prozentige Garantie, sind aber ein sehr guter Richtwert. Aber natürlich kann es zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen, die dazu führen, dass die Prognose nicht eingehalten werden kann. Verkehrsunfälle, technische Störungen an den Fahrzeugen oder medizinische Notfälle treten ohne Vorankündigung ein. Doch sobald eine Störung vorliegt, errechnet das System die vermutlichen Auswirkungen.

„Moderne Fahrgastinformation ist unverzichtbar“

3 Fragen an...

Dr. Hans Reichhart, bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr und Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG)

Herr Dr. Reichhart, wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Echtzeitinformationen für Fahrgäste?

„Eine Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf Straße und Schiene muss planbar und verlässlich sein. Echtzeitdaten sind eine Voraussetzung dafür. Vor rund zehn Jahren hat die BEG im Auftrag der Staatsregierung daher das „Durchgängige Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungssystem“ – kurz DEFAS Bayern – sowie das Internetportal „Bayern-Fahrplan“ in Betrieb genommen. Damals war die Integration der Echtzeitdaten von Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden noch völlig neu und nicht alle waren vom Nutzen überzeugt. Heute steht aber außer Frage, dass eine moderne Fahrgastinformation sowohl bei kleinen Abweichungen als auch bei Großstörungen unverzichtbar geworden ist. Damit das so bleibt, wird ständig an der Qualität der Echtzeitdaten und der daraus ermittelten Prognosen gearbeitet.“

Welche Förderinstrumente gibt es, um die Echtzeitinformationen, aber auch weitere Themen der Digitalisierung im ÖPNV voranzubringen?

„Der Freistaat fördert aktuell bis zu 80 Prozent der nötigen Kosten für so genannte Rechnergestützte Betriebsleitsysteme (RBL), die Voraussetzung für eine Echtzeitinformation sind. Das gilt auch für dynamische Anzeigetafeln in Fahrzeugen und an Haltestellen. Wenn wir von Digitalisierung im ÖPNV sprechen, ist aber auch das „E-Ticket“ ein wichtiger Baustein. Dafür bereiten wir aktuell ein Förderprogramm vor.“

Was ist bereits erreicht worden und wohin geht die Reise?

„Bislang haben sich mehr als 60 Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde DEFAS Bayern angeschlossen, rund 30 davon stellen auch Echtzeitdaten zur Verfügung. Immer mehr Portalbetreiber stellen gerade deswegen ihre Auskunftsmedien auf DEFAS Bayern um: dazu gehören auch die Verkehrsverbünde Nürnberg, Regensburg und München.

Künftig beschäftigen wir uns mit multimodalen Mobilitätsangeboten, Fahrpreisauskunft und Barrierefreiheit in der Fahrgastinformation. Außerdem untersuchen wir derzeit, wie wir ein durchgängiges E-Ticket in Bayern einführen können.“