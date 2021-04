Mit über 3,6 Millionen Operationen pro Jahr gehören Knie- und Hüft-Endoprothetik zu den häufigsten Eingriffen in Deutschland. Eine gute orthopädische Reha ist genauso wichtig, wie die an sich. Dr. Stefan Schaefer, Chefarzt der Orthopädie, und Herr Syamek Amelizadeh, Leitender Arzt Orthopädie der Rehaklinik HESCURO Bad Kissingen geben Tipps, wie Sie schnell wieder auf die Beine kommen.

Dr. Schaefer – was ist an einer orthopädische Rehabilitationsmaßnahme so wichtig?

Die meisten endoprothetischen Eingriffe werden mittlerweile minimal-invasiv, also besonders schonend für Haut, Muskeln und Sehen, durchgeführt. Daher ist die Wundheilung nach spätestens 14 Tagen abgeschlossen. Danach beginnt der Teil der Genesung, auf den Sie maßgeblich Einfluss haben, die Rehabilitation. Diese ist entscheidend für die Lebensqualität und genauso wichtig, wie eine erfolgreiche Operation. Sie lernen dabei, wie sich mit Ihrer Knie- oder Hüft-Endoprothese so bewegen, dass Sie nach der Heilung schier vergessen, überhaupt ein künstliches Gelenk zu haben.

Herr Amelizadeh, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Reha?

Etwa vier bis acht Tage nach der Implantation der Knieprothese, bei der Hüfte teils sogar noch früher, wechseln Sie vom Krankenhaus in eine orthopädische Reha-Klinik über. Uns in der Rehaklinik HESCURO Bad Kissingen ist dabei ein enger Austausch mit den Operateuren sehr wichtig.

Dr. Schaefer, was ist der Vorteil an einer guten orthopädischen Rehabilitation?

Durch die Reha-Maßnahmen soll die Beweglichkeit des Gelenks wiederhergestellt werden. Weitere Ziele sind das Wiedererlangen Ihrer Mobilität, der Aufbau der Muskeln und vor allem bereiten wir Sie darauf vor, möglichst ohne Einschränkungen in Ihren Alltag zurückzukehren. Dabei ist eine spezialisierte Therapie das A und O der Behandlung.

Und welche Behandlungen sind bei Endoprothetik besonders zu empfehlen, Herr Amelizadeh?

Wir in der HESCURO Bad Kissingen denken die idealen Behandlungen immer vom Patienten her und stellen Sie ganzheitlich in den Mittelpunkt. Dabei greifen wir auf alle gängigen Techniken der Krankengymnastik zurück, vor allem auch auf neurophysiologischer Grundlage.

Und was ist darunter zu verstehen?

PNF ist ein spezielles Behandlungskonzept für Menschen, deren natürliche Bewegungsabläufe beeinträchtigt sind. Es richtet sich an alle Patienten mit Bewegungsstörungen, wie nach chirurgischen Eingriffen und bei orthopädischen Krankheitsbildern. Zusätzlich kommen manualtherapeutische sowie sportmedizinische Aspekte zur Geltung. Im balneologisch-physikalischen Bereich werden alle klassischen Therapien, Thermotherapien sowie Massagetechniken angewendet.

Und nach der Reha – haben Sie noch Tipps für zu Hause, Herr Dr. Schaefer?

Unsere Therapeuten beraten Sie zu möglichen Hilfsmitteln, die Ihnen den Alltag erleichtern können. Dazu zählen beispielsweise Strumpfanzieher, Toilettenerhöhungen oder auch Greifzangen. Am besten schlafen Sie nach einer Hüft-OP drei Monate lang auf dem Rücken – mindestens jedoch 14 Tage. Wenn Sie in Seitenlage schlafen, sollten Sie das operierte Bein oben lagern und nehmen Sie ein Seitenschläferkissen oder stecken Sie die Decke zwischen die Knie. Das hilft ungemein.

