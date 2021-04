Strom selbst produzieren – und das allein mit der Kraft der Sonne. Mit einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach ist es möglich. Eine PV-Anlage ist mit ihrer erneuerbaren Energie nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den eigenen Geldbeutel. Das sagt zumindest die Werbung über Photovoltaik-Anlagen. Aber ist das wirklich so? Die Experten vom fränkischen Unternehmen BSH GmbH & Co. KG klären auf.

Was ist Photovoltaik genau?

Mit Photovoltaik gewinnt man aus Sonnenenergie mittels Solarzellen elektrische Energie. Heute gelten als wichtigstes Anwendungsgebiet die PV-Anlagen auf Dachflächen von Hausbesitzern, um so konventionelle Kraftwerke zu ersetzen.

Wie viel kostet eine Photovoltaikanlage im Durchschnitt?

Die Kosten einer Photovoltaik-Anlage variieren individuell, da mehrere Faktoren - wie beispielsweise der Stromverbrauch oder die Größe der Dachfläche - eine Rolle spielen.

Die Fachberater der BSH GmbH & Co. KG erstellen für Sie individuelle Energiekonzepte und berechnen, wie viel eine Photovoltaik-Anlage für Ihr Haus kosten würde, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse.

Ab wann macht sich eine PV-Anlage bezahlt?

Photovoltaik macht sich schon ab dem Kauf bezahlt. Die tatsächliche Ersparnis ist jedoch hier ebenso individuell und von PV-Anlage zu PV-Anlage unterschiedlich. Beim Erstellen eines unverbindlichen Energiekonzepts berechnet das auf Photovoltaik und Stromspeicher spezialisierte Unternehmen die Wirtschaftlichkeit einer Anlage, die auf 30 Jahre die Vorteile und Einsparungen offen darlegt.

Die Hersteller bieten eine Garantie von 20 Jahren – die Investition lohnt sich auf jeden Fall.

BSH: Die Experten rund um Photovoltaik

In Franken zu Hause – deutschlandweit tätig: BSH GmbH & Co. KG ist seit 17 Jahren auf dem Markt, hat deutschlandweit bereits über 7.000 Photovoltaik-Anlagen gebaut und ist dadurch Experte in den Bereichen erneuerbare Energien, Photovoltaik, Stromspeichersysteme, Infrarotheizungen, Wärmepumpen, Pelletheizungen, klassischer Heizungsbau, intelligente Haustechnik und Elektroinstallationen. Ihren Hauptstandort hat die BSH GmbH & Co. KG in Bad Königshofen, die Niederlassung Mitteldeutschland befindet sich in Erfurt und die Niederlassung Südbayern in München.

Das Team der BSH GmbH & Co. KG. Foto: BSH

Vorteile mit BSH

Erstklassiger Service

Beste Qualität durch Zusammenarbeit mit weltweit führenden Herstellern von Photovoltaikmodulen und Speichersystemen

Über 150 Photovoltaikexperten

Individuelle Beratung und vollster Rund-um-Service

20 Jahre Herstellergarantie

Kostenlos: 3 Jahre Allgefahrenversicherung beim Kauf einer Photovoltaikanlage

10 Jahre Preisgarantie mit der BSH Cloud

Innovative BSH Cloud

Die BSH GmbH & Co. KG bietet mit ihrer innovativen BSH Cloud eine Möglichkeit, die durch die Photovoltaikanlage gewonnene Energie direkt in andere Energieformen umzuwandeln und effizient zu nutzen. Folgende Pakete können Sie auf Wunsch buchen:

E-Cloud

Wärmecloud

eMove (E-Mobilitätscloud)

Extra Consumer

Der überproduzierte Strom der Photovoltaik-Anlage wird zuerst in den Energiespeicher weitergeleitet. Wenn dieser voll ist, wird die überschüssige Energie an den virtuellen Speicher – die BSH Cloud – weitergeleitet. So hat man alle Bereiche im Haus effizient abgedeckt und profitiert somit am meisten von der Eigenstromerzeugung.

Kontakt und Anfahrt

BSH GmbH & Co. KG

Bamberger Straße 44

97631 Bad Königshofen

Telefon: 09761/395670

Telefax: 09761/3956711

E-Mail: info@bsh-energie.de