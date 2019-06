„Wir finden für Sie das perfekte Bett“ – das ist die Vision eines traditionswürdigen Fachgeschäfts am Luitpoldeck in Bamberg. Genauer gesagt, der Leitsatz von Betten-Friedrich, dem inhabergeführten Unternehmen, das sich ganz der erholsamen Nachtruhe seiner Kunden verschrieben hat. Die Schlafexperten beschäftigen sich täglich mit diesem Thema und können durch ihr Wissen und ihre Erfahrung die Sicherheit der richtigen Wahl des Bettes geben. Denn je nach Körperbau, Geschmack, Wohnverhältnissen, Schlafklima und sensitivem Empfinden muss das Bett für jeden individuell gefunden und zusammengestellt werden. „Wenn alle Menschen gleich wären, könnten wir allen das gleiche Bett empfehlen“, so die Einstellung des Bettenhauses.

Kompetenz seit 1922

Das Unternehmen kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Johanna Friedrich, als Bamberger Original besser unter dem Namen „Schleea“ bekannt, hat das Unternehmen bereits im Jahre 1922 gegründet. Herausgewachsen ist das Bettenhaus aus einer Wildbret- und Geflügelhandlung im Bamberger Stadtteil Wunderburg. Das Credo der Firmenphilosophie gilt heute noch genauso wie damals: Qualität und Kundennähe stehen an erster Stelle. Das Unternehmen sieht sich diesen Werten in der dritten und vierten Generation weiterhin verpflichtet. Die permanente Qualitätssicherung hat der innovative Betrieb durch eine behutsame Anpassung an den Wandel der Zeit erreicht – höchste Produkt- und Servicequalität für den Schlafkomfort der Kunden und das seit 50 Jahren am Luitpoldeck in Bamberg. Genau wie früher, fertigt Betten Friedrich auch heute Zudecken, Tischdecken, Daunendecken, Betten und Matratzen auf Bestellung und ganz nach individuellen Kundenwünschen an. Für ein optimales Einkaufserlebnis sorgen vor allem die engagierten und ständig weitergeschulten Mitarbeitenden des Familienunternehmens. In den letzten Jahren hat sich der Betrieb außerdem kontinuierlich auf hochwertige Schlafsysteme, individuell gefüllte Betten und erstklassige Bettwäsche spezialisiert. Mit dieser langjährigen Kompetenz steht Betten Friedrich für alle Fragen rund um gesunden Schlaf als Ansprechpartner zur Verfügung, ganz nach dem Motto: Der Mensch im Mittelpunkt.

Großes Sortiment

700 m² Verkaufsfläche auf zwei Etagen – da ist für jeden etwas dabei. In den hellen Räumen findet sich eine große Auswahl an Matratzen, Lattenrosten, Unterfederungen, Bettgestellen, Zudecken, Kopf- und Nackenstützkissen, Bettwäsche, Wohn- und Heimdecken, Frottierwaren, Tischwäsche sowie Nachtwäsche für Damen und Herren. Betten Friedrich führt unter anderem die Markenhersteller dormabell, Lattoflex, SWISSFLEX, Schramm, Fischbacher, Schlossberg, elegante, Joop, Stoll Bettgestelle, Reichert Betten, Collection Christine Kröncke, CaWö, CALIDA, Rösch und Pichler.

Von Matratzen, Rahmen & Möbeln …

„Wir wollen, dass Sie besser schlafen“, lautet ein weiteres Credo von Betten Friedrich. Um in Sachen gesundes Liegen kompetent beraten zu können, unterzieht sich das Personal von Betten Friedrich bereits seit zehn Jahren einer jährlichen Prüfung der Experten von AGR-Aktion gesunder Rücken e.V. Zur individuellen Anpassung von Matratze und Rahmen stehen Messsysteme bereit. Wenn sich der Körper auf der Matratze austreckt, möchte er zunächst sanft einsinken, dann aber kräftig getragen werden. Ob Taschenfederkern-, Fiberglas- oder Schaummatratzen, die richtige Unterstützung der Anatomie ist wichtig für den erholsamen Schlaf. Noch eine Etage tiefer findet sich der Rahmen, denn eine gut gemachte Unterfederung ist die ideale Basis des Betts. Sie trägt die Matratze, stützt die Körperkontur und sorgt für Belüftung. Je nach Bedürfnis gibt es auch bei den Rahmen unterschiedliche Modelle, die zusammen mit der Matratze für die optimale Nachtruhe sorgen. Eingefasst werden Rahmen und Matratze schließlich in einem Bettgestell, das abends gemütlich wirkt, nachts erholsam und morgens ermunternd. Betten Friedrich führt viele kreative Bett-Ideen der Spezialisten von dormabell, damit der Traum vom perfekten Schlafzimmer erfüllt werden kann.

… bis Decken, Kissen & Textilien

Wer nachts mit Frieren oder Schwitzen zu kämpfen hat, kann bei Betten Friedrich die dormabell Wärmebedarfsanalyse durchführen lassen. Dabei wird, je nach Wärmeempfinden und –bedarf, die richtige Zudecke für einen erholsamen Schlaf ermittelt. Und weil Entspannung auch Kopfsache ist, sind bei Betten Friedrich natürlich Kissen erhältlich. Der sensible Halswirbelbereich muss in der Nacht aktiv entlastet werden, um Verspannungen und Schmerzen vorzubeugen. Das geschulte Fachpersonal ermittelt mit der dormabell Nackenstütz-Bedarfsanalyse die individuellen Bedürfnisse des Kunden und empfiehlt das richtige Kopfkissen für wohltuende Entspannung in der Nacht. Damit das Schlafzimmer zu einer Wohlfühloase wird, bieten sich Textilien in unterschiedlichsten Farben und Formen an. Betten Friedrich führt eine große Auswahl an Betttüchern, Bettwäsche, Kissenbezügen, Matratzenauflagen und Frottierware – damit das Zuhause zu einem Ort wird, an dem man sich gerne aufhält und neue Energie schöpfen kann.

Umfassender Service

Die individuelle Beratung des Fachgeschäfts kann auch außerhalb der Öffnungszeiten und sogar in den eigenen vier Wänden wahrgenommen werden. Dazu ist lediglich ein Anruf zur Terminvereinbarung nötig. Betten Friedrich gibt außerdem allen Kunden eine Wohlfühlgarantie: Nach dem Kauf einer Matratze oder eines Rahmens besteht bei einigen Produkten in den ersten Wochen nach dem Kauf eine Tauschmöglichkeit. Manchmal fehlt auch nur noch ein kleiner Kniff in der Feinanpassung. Das Bettenhaus empfiehlt, Kissen alle zwei Jahre und Betten alle drei bis vier Jahre reinigen zu lassen. Neben der hygienischen Federnwäsche bietet Betten Friedrich auch die Komplettwäsche von Naturhaar-Zudecken, Matratzenbezügen und allen waschbaren, großvolumigen Textilien an. Wer noch nach einem richtigen Geschenk sucht, hat die Möglichkeit, Gutscheine in beliebiger Höhe zu kaufen und seinen Lieben damit eine Freude zu bereiten. Wer Sondergrößen in Sachen Bettwäsche oder Tischtuch – ob breit, schmal, eckig oder oval – benötigt, kann sich diese, genau wie andere gekaufte Artikel, ebenfalls von Betten Friedrich liefern lassen. Die Betten werden zuhause beim Kunden montiert. Auch das Parken ist kein Problem: In der Luitpoldstraße, der Oberen Königstraße und auf der Theuerstadt stehen Kurzzeitparkplätze mit Parkschein zur Verfügung. In der Tiefgarage am Luitpoldeck, direkt gegenüber des Bettenhauses, findet sich eine Tiefgarage mit Aufzug. Bei einem Einkauf wird ein Teil der Parkkosten vergütet. Bei all den Leistungen und Serviceangeboten steht für Betten Friedrich der Kunde im Vordergrund: „Das Wertvollste sind Sie und Ihre gute Nachtruhe.“

Kontakt

Betten-Friedrich

Obere Königstraße 43

96052 Bamberg

Telefon 0951 27578

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

9:30 Uhr bis 13:00 Uhr

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr



Samstag

9:30 Uhr bis 14:00 Uhr