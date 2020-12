„Wenn Sie uns brauchen“ lautet das Versprechen der Sozialstiftung Bamberg, dem sie auch über die Krisenzeit hinaus gerecht wird. Zur Versorgung und Pflege der Patienten, der medizinischen Arbeit im Labor und der kaufmännischen Beschäftigung umfasst die Sozialstiftung Bamberg verschiedene Einrichtungen: So gehören nicht nur das Klinikum am Bruderwald und Michelsberg dazu, sondern auch das saludis-Zentrum für rehabilitative Medizin, zahlreiche ärztliche Praxiszentren, das Zentrum für Senioren und die fünf Quartiersbüros in Bamberg. Somit deckt die Sozialstiftung Bamberg die Versorgung der Menschen in der Region Bamberg von der Geburt bis ins Seniorenalter ab.

Diese Vorteile bietet die Sozialstiftung Bamberg als Arbeitgeber

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Vielseitigkeit der Sozialstiftung Bamberg von großem Wert, da somit eine große Auswahl an verschiedenen Karriereoptionen und Berufen bereitsteht, egal ob man sich für Pflege und Medizin, das Labor oder doch eher das Kaufmännische interessiert. Zusammen mit der eigenen Bildungseinrichtung, den Bamberger Akademien für Gesundheits- und Pflegeberufe, werden die Mitarbeitenden der Sozialstiftung Bamberg bestens für ihren Arbeitsalltag ausgebildet und vorbereitet. Im Fokus steht hierbei vor allem das Angebot des lebenslangen Lernens, Mitarbeitenden wird es ermöglicht, sich selbstständig weiterzubilden, um somit in ihrem Beruf weiterzukommen und neues Wissen zu erlernen.

Familienfreundliche Arbeit bei der Sozialstiftung Bamberg

Mit über 4800 Mitarbeitenden ist die Sozialstiftung Bamberg der zweitgrößte Arbeitgeber der Region. Gerade Mütter und Väter können durch das Angebot von flexiblen Arbeitszeitmodellen Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren. Darüber hinaus können Familien auch auf ein Kinderbetreuungsangebot zurückgreifen. Die Sozialstiftung Bamberg steht ihren Mitarbeitenden bei der Findung des passenden Arbeitszeitmodells unterstützend zur Seite.

Die Vorteile der Sozialstiftung als Arbeitgeber nochmal im Überblick:

Große Auswahl an verschiedenen Karriereoptionen und Berufen

Beste Ausbildung für den Arbeitsalltag

Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

Zweitgrößter Arbeitgeber der Region

Flexible Arbeitszeitmodelle

Kinderbetreuungsangebot

