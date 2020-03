Was gibt es Schöneres als an sonnigen Tagen draußen auf der Terrasse zu sitzen. Doch wenn die Sonne zu sehr brennt oder Regen und Gewitter im Anmarsch sind, wird es ungemütlich. Wintergärten, Glashäuser oder Terrassendächer sind hierfür die perfekte Lösung. Doch welche Option ist die Beste? Wir helfen bei der Entscheidungsfindung für Ihren neuen Wohnraum und verraten, warum die Denzlein GmbH aus Mistendorf ein kompetenter Partner für Überdachungs- und Glasanbaulösungen ist.

Hochwertige Wintergärten von Solarlux, Warema und Co.

Mit einem Wintergarten entsteht ein ganz neuer, vollwertiger, lichtdurchfluteter und gemütlicher Wohnraum. Ein Wintergarten steigert den Wert der Immobilie nachweislich. Dank unterschiedlicher Dachformen, Farben und Materialien fügt sich ein Wintergarten harmonisch in die Architektur und das Gartenkonzept Ihres Hauses ein. Neben der Funktionalität ist vor allem das hochwertige Design ein echter Mehrwert – ganz egal, ob es sich um einen Neubau oder ein Renovierungsobjekt handelt. Die Denzlein GmbH setzt daher auf Wintergärten "made in Germany" des namhaften Herstellers Solarlux.

Übrigens: Das umfangreiche Wintergartensortiment von Denzlein können Sie sich von Montag bis Freitag in der über 600 qm großen Ausstellung in Mistendorf anschauen.

Komfort durch Glas-Faltwand und Sonnenschutz

Wer seinen Wintergarten mit einer zusätzlichen Glas-Faltwand kombiniert, kann den Wintergarten im Sommer komplett öffnen und schafft damit einen fließenden Übergang vom Wohnzimmer in den Garten. Doch nur wenn der Sonnenschutz an die unterschiedlichen Bedingungen im Sommer und Winter angepasst ist, kann der Wintergarten ganzjährig komfortabel genutzt werden. Die Wahl der richtigen Beschattung hängt dabei von der Ausrichtung des Wintergartens, vorhandenen Beschattungen wie Nachbarbebauungen sowie der Konstruktion und Größe des Wintergartens ab. Das Team der Denzlein GmbH bietet hierfür ausführliche Beratung an.

Eine Terrassenüberdachung – unendliche Möglichkeiten

Die Alternative sind feste Terrassendächer, wodurch ein neuer, hochwertiger Außenraum geschaffen wird. Auch wenn eine Terrassenüberdachung nicht vor der Außentemperatur schützen kann, bietet es eine Menge Vorteile:

Schutz von Terrasse, Gartenmöbel, Fassade vor schädlichen Witterungseinflüssen

Wind- und Sichtschutz

Schattenspender

Wertsteigerung des Eigenheims

Je nach verfügbarem Budget und Geschmack können Hauseigentümer bei der Denzlein GmbH unterschiedliche Konzepte realisieren. Die Bandbreite reicht dabei von kostengünstigen und einfachen Überdachungen bis hin zu aufwändigeren Glas-Alu Konstruktionen.

Planung ist das A und O

Um langfristig Freude an Ihrem Wintergarten oder Ihrer Terrassenüberdachung zu haben, sollten folgende Aspekte bei der Planung berücksichtigt werden:

Größe und Standort des Wintergartens

Bauantrag und Baugenehmigung

Einhaltung von Bebauungsrichtlinien und Umgebungsbedingungen

Berechnung und Berücksichtigung von Schneelasten auf dem Dach

Einplanung einer Glas-Faltwand

Anders sieht es mit stimmungsvoller Beleuchtung, Infrarotheizung für kühle Abendstunden oder Sonnenschutzmarkisen aus: diese können auch problemlos nachgerüstet werden!

Denzlein ist Spezialist für Überdachungs- und Glasanbaulösungen

Günther Denzlein, Geschäftsführer der Denzlein GmbH, ist Spezialist in Sachen Terrassenüberdachungen, Glashäuser und Wintergärten. Gemeinsam mit seinem geschulten Team entwickelt der Experte individuelle Überdachungs- und Glasanbaulösungen für Neu- und Bestandsbauten. Alle notwendigen Berechnungen sowie eine visuelle Darstellung Ihres Terrassendaches oder Glasanbaus an Ihr Haus können Sie sich zusammen mit den Konstruktionsplänen bei der Denzlein GmbH zur Verfügung stellen lassen. Die Experten beraten Sie gerne und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Wohn(t)raumlösung.

Umfangreicher Service und langjähriger Kompetenzpartner

Service aus eigener Hand ist Denzlein sehr wichtig. Die Firma ist langjähriger Kompetenzpartner der Firmen Solarlux und Warema. Deswegen bekommen Sie nützliches Zubehör für Ihr Terrassendach oder Glashaus wie z.B. Beschattungssysteme, Heizstrahler etc. von professionellen Herstellern direkt bei der Denzlein GmbH.

Mehr Informationen zur Denzlein GmbH sowie Inspirationen für Ihren neuen Wintergarten oder Ihre Terrassenüberdachung finden Sie auch unter www.denzlein.com.

