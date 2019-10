„StadtUp!“: Um was geht es?

„Von der Geschäftsidee zur Unternehmensgründung“ lautet das Motto des Projektes StadtUp!. Ziel ist es, Unternehmer nach Ebermannstadt zu holen und gleichzeitig leerstehende Gewerbeflächen wieder zu reaktivieren. In Kooperation mit dem Zentrenmanagement werden branchenunabhängig junge Unternehmer oder bereits in anderen Kommunen aktive Unternehmer, die sich eine geschäftliche Ansiedlung in Ebermannstadt vorstellen können, gesucht.

Zentrenmanagement EBS

Die besten drei von einer Jury ausgewählten Konzepte erhalten Beratungsleistungen im Gesamtwert von 60.000 € und umfassende Unterstützung bei der Suche nach einer passenden Geschäftsfläche in Ebermannstadt.

Das ist Ebermannstadt

Als Teil der Metropolregion Nürnberg hat das Mittelzentrum im Städtedreieck Nürnberg, Bamberg und Bayreuth so einiges zu bieten. Mit starken mittelständischen Unternehmen in Industrie, Handwerk und Dienstleistung ist es ein wichtiger Wirtschaftsstandort in der Fränkischen Schweiz und ein Ort der Innovation.

Mit fast 7000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet von etwa 30.000 Einwohnern aus der Region besitzt Ebermannstadt eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Als Schulstadt wird EBS, wie es die Einheimischen gerne nennen, täglich von mehreren Tausend Schülern besucht.

Die Altstadt mit fränkischem Flair bietet einen tollen Mix aus Handel, Gastronomie und hohem Freizeitwert. Zudem lockt das Umfeld, die Fränkische Schweiz, mit einem großartigen Kultur- und Naturraum, jährlich knapp 10 Millionen Tagesgäste in die Region.

Sie sind neugierig geworden oder Ihre Geschäftsidee ist bereits gefunden und Sie möchten sich bewerben?

Um Ihre unternehmerische Idee oder Ihr Konzept bestmöglich bewerten zu können, benötigen wir aussagekräftige Bewerbungsunterlagen von Ihnen! Weitere Infos zum Wettbewerb finden Sie auf zentrenmanagement-ebs.de. Teilnahmeschluss ist der 31. Januar 2020.