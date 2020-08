Die Stadtwerke Forchheim sind seit über zehn Jahren der Spezialist für emissionsfreie und klimafreundliche Mobilitätsangebote und Ihr Partner, wenn es um das Laden in Forchheim, im Landkreis sowie um Lösungen für das Laden zu Hause und im geschäftlichen Bereich geht.

Elektromobilität als Zukunft des Fahrens

Die Zukunft der Elektromobilität hat bereits begonnen und mit dem vor kurzem verabschiedeten Konjunkturpaket der Bundesregierung lohnt sich der Umstieg auf das emissionsfreie Fahren gleich doppelt: Bis zum 31. Dezember 2021 erhöht sich beispielsweise die Umweltprämie auf bis zu 6.000 Euro.

Verstärkte Lademöglichkeiten für E-Autos in und um Forchheim

Damit das Laden gleich noch einmal so viel Spaß macht, arbeiten die Stadtwerke Forchheim ununterbrochen daran, die E-Ladelösungen zu verbessern – ob zu Hause oder im gewerblichen Fuhrpark. Insbesondere individuelle Ladestation-Möglichkeiten sind stark gefragt.

Neue Ladestationen direkt vor der Haustüre von den Stadtwerken installieren lassen

Die Stadtwerke Forchheim bieten in solchen Fällen alle Dienstleistungen aus einer Hand an: Sie beraten, planen und installieren E-Ladelösungen in jeder Größe. Die Umsetzung erfolgt nach Absprache und individuellen Wünschen. „Mit der Wallbox können Besitzer von Elektroautos ihr Fahrzeug ganz einfach zu Hause laden und sind nicht ausschließlich auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen“, so Mathias Reznik, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim.

Individuelle Lademöglichkeiten für das Zuhause: Full-Service aus einer Hand

Besonders der Wunsch nach einer eigenen Ladestation im eigenen Zuhause wird immer stärker. Die Stadtwerke Forchheim ermöglichen diese individuellen Lösungen – für die Garage, den Fuhrpark und Parkplatz, für Mieter, Mitarbeiter und Kunden.

Full-Service-Gedanke

Von der Beratung über die Planung bis hin zur Installation und Wartung bieten die Experten der Stadtwerke Forchheim individuelle Lösungen für den privaten Haushalt, ebenso wie für das große Unternehmen an. Und damit das emissionsfreie Fahren doppelt so viel Spaß macht, können unsere Kunden den Fahrstromtarif FO | NATUR mobil aus 100 % Ökostrom nutzen.

Diese Vorteile bieten die Stadtwerke Forchheim

Unverbindliche und kostenfreie Prüfung der technischen Möglichkeiten vor Ort (E-Mobilitäts-Check)

Bewährte, zuverlässige Systeme made in Germany

Wallbox inkl. Montage und Inbetriebnahme durch eigene Monteure

Verschiedene Varianten passend zu Ihren Bedürfnissen

Vergünstigter Ökostrom – auch zu Hause

Stromkunden der Stadtwerke Forchheim laden nach Registrierung zum ermäßigten Tarif: Sie zahlen an allen 550 Stationen lediglich 32 Cent pro Kilowattstunde Ökostrom.

Gleichzeitig können E-Autobesitzer auch Ökofahrstrom für Zuhause beziehen. Mit dem Stromtarif FO | Natur mobil tanken Kunden der Stadtwerke ihr E-Auto in der heimischen Garage günstiger – die Abrechnung erfolgt ganz einfach über den Haushaltsstrom.

7. Energiemesse element-e

Nachdem ab 1. September Messen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich von der Politik erwünscht sind, findet am 12. und 13. September die Energiemesse element-e im Energiepark Hirschaid statt. Mit einem gewaltigen Hygieneprogramm für Besucher, Aussteller und Mitarbeiter der Messe können sich die Besucher bei über 60 Ausstellern rund um das Thema E-Mobilität informieren und beraten lassen. Vor Ort werden auch die Stadtwerke Forchheim sein – um Interessierte näher über das Thema individuelle Lösungen für Ladestationen zu beraten.

Kontakt

Stadtwerke Forchheim

Dirk Samel

Haidfeldstraße 8

91301 Forchheim

Tel. 09191/613 274

d.samel@stadtwerke-forchheim.de