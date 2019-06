Dringende Mailings für eine Kundenveranstaltung oder Flyer zur Messe am Wochenende sind immer noch nicht fertig und müssen schnell noch produziert werden? Oder die Einladungen zur Hochzeitsfeier sollen zügig auf den Weg gebracht werden?

Immer, wenn Drucksachen schnell produziert werden müssen, ist professioneller Digitaldruck gefragt. Das Drucken direkt von der PDF-Datei ermöglicht den Wegfall von Druckplatten und Trockenzeiten der Farbe auf dem Papier. Dies spart Zeit und Kosten gegenüber dem üblichen Offsetdruck. Und genau darauf hat sich Digitaldruck Bamberg spezialisiert.

Das sehen auch die Kunden so und geben 5 von 5 Sternen bei der Bewertung auf google. Eine Kundin schreibt: „Mein Tag war gerettet und meine Hochzeitskartenproduktion kann dank Digitaldruck nun beginnen. Alles wunderbar und sehr zu empfehlen!“ Eine andere Firma kommentiert: „Bei uns seit Jahren bewährt als Lieferant für hochwertige und blitzschnelle Druckergebnisse. Auch bei Notfällen wird immer eine kundenfreundliche Lösung gefunden, wir geben gerne 5 Sterne.“

Schnelligkeit zahlt sich aus

Der Bamberger Handwerksbetrieb überzeugt seit 70 Jahren Service und kennt sich mit rasant veränderten Anforderungen aus. Nicht ohne Grund lautet der Slogan „schnell – kompetent – vor Ort“. Fast 100% der Aufträge werden binnen eines Arbeitstages produziert. Hier greift das Unternehmen auf ein umfangreiches Lagersortiment zurück und kann direkt nach Auftragserteilung mit der Produktion starten. „Der Kunde akzeptiert keine Vorlaufzeit mehr und will sofort den Liefertermin wissen“, so der Inhaber Klaus Lindenmayr.

Verbindliche Druckmuster vorab

Damit das gewünschte Ergebnis nicht nur am Bildschirm sichtbar bleibt, sondern der Kunde es auch fühlen oder darin blättern kann, werden Druckmuster gefertigt. Also komplett verarbeitete Exemplare, auf dem Wunschpapier und in druckverbindlichen Farben. Bunte, aussagelose Blätter aus einem Bürodrucker helfen dem Kunden nicht wirklich weiter.

Tag und Nacht unter Druck

„Wir verkaufen Zeit“, so Lindenmayr. Und wer diese nicht hat und schnell eine Lösung braucht, der ist hier genau richtig. Und „Overnight“ bedeutet tatsächlich „über Nacht“, wenn nicht sogar „Same Day“. Eine Produktion auf mehreren Produktionsstraßen ermöglicht auch mittelgroße Stückzahlen wirtschaftlich zu produzieren. Und das in Druckereiqualität – mit Copyshop hat das nichts zu tun.

Auch unübliche Druckerzeugnisse

Die Herstellung hochwertiger Spiralbindungen, geklammerter Broschüren oder verleimter und nummerierter Durchschreibeblöcke gehört seit langem zum Service des Unternehmens. Ebenso das Personalisieren und maschinelle Kuvertieren von Mailings. Dazu kann man folgende Bewertung lesen: „Höchst empfehlenswert auch für nicht alltägliche Herausforderungen.“

Kontakt

Digitaldruck Bamberg

Inhaber Klaus Lindenmayr

Nürnberger Str. 73

96050 Bamberg

Telefon 0951 / 23 983

Telefax 0951 / 24 850

Mail info@digitaldruck-bamberg.de