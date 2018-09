Die Küchentrends 2018/19 im Überblick  für Sie zusammengefasst

Die Welt der Küchen ist in Bewegung – gerade in Zeiten von Smartphones und der Integration der Smart-Home-Technik in unsere Häuser und Wohnungen lassen sich zahlreiche Neuerungen im Alltag und in der Welt des Wohnens beobachten. Diese Entwicklung macht natürlich auch vor unseren Küchen nicht Halt und bietet schier unendliche Möglichkeiten, die unser Leben einfacher und angenehmer gestalten.

Wir möchten Ihnen neben diesem technologischen Trend auch weitere Eindrücke aus der modernen Küchenwelt geben und Ihnen aktuelle Farben, Gestaltungsmöglichkeiten und Ideen für Elektrogeräte näherbringen. Deshalb haben wir unsere Erkenntnisse aus den großen Möbelmessen des Landes, der IFA sowie weiteren, spezifischen Fachmessen für Sie in dieser Übersicht zusammengefasst. Soviel sei vorweggenommen: Küchen werden smarter, edler und gleichzeitig wohnlicher!

Die Küchentrends des Jahres 2018/2019:

Die smarte Küche: E-Geräte per Smartphone steuern

Industrial Style: Der Charme des industriellen Zeitalters

Kochfeldabzug – Jetzt geht es den Gerüchen an den Kragen

Schwarz als Trendfarbe: Edel und gleichzeitig wohnlich

Offene Gestaltungsmöglichkeiten mit Regalen und Vitrinen

Holz und Farben: Das moderne Skandinavien in der Küche

Die Küche mit ihren verschiedenen Elektrogeräten bietet natürlich eine große Möglichkeit, all diese Devices per Smartphone zu steuern – die Anzahl der Geräte, die dies können, steigt stetig. Bereits heute bieten die meisten Hersteller von Elektrogeräten eigenständige Apps an, die eine Kontrolle sowie eine Steuerung der Geräte ermöglichen. Beispiele hierfür sind das Siemens-Home-Connect-System oder Miele@home!

So lassen sich beispielsweise die Hausgeräte von Miele praktisch per Smartphone oder Amazon Alexa steuern: Die Dunstabzugshaube wird per Sprachbefehl angeschaltet und mit einem Blick auf das Smartphone erfahren Sie die Restdauer der Waschladung in der Waschmaschine. Die Miele@mobile-App begeistert auch mit alltäglichen Hilfen wie einer Rezeptfunktion, die sowohl bei der Auswahl des Gerichts als auch beim Erstellen der Einkaufsliste hilft. So gelingt das Überraschungsmenü für die Freunde und Familie im Handumdrehen.

Auch intelligente Beleuchtungssysteme in der Küche lassen sich über Apps steuern und werfen ausreichend gleichmäßiges Licht auf den Arbeitsbereich. Wenn Sie aus dem Urlaub zurückkommen, sagt Ihnen der Kühlschrank, welche Lebensmittel noch im Haus sind. Die Smart-Home-Lösungen sind also daheim oder unterwegs zu nutzen und erleichtern uns so definitiv den Alltag – und wir befinden uns erst am Anfang der Entwicklung!

Industrial Style – Beton-Optik, Rost-Elemente und Naturmaterialien

Seit einiger Zeit begegnet uns der industrielle Stil vor allem im Einrichtungsbereich: Der Wohntrend hat sich in den Bereichen Dekoration und Leuchten bereits vollständig etabliert und macht auch vor unseren Küchen keinen Halt. Die Küchenhersteller setzen den Charme der längst vergangenen Tage vor allem bei der Wahl der Materialien und der Farbtöne ein und schaffen so charakteristische Eyecatcher.

Generell bezeichnet der Industrial Style einen Mix aus klarer Linienführung, dunklen Farbtönen und Materialien, die bewusst an unbehandelte Baustoffe erinnern sollen. Im Küchenbereich eignen sich für den Stil also beispielsweise Fronten in grauer Beton- oder Stein-Optik besonders gut. Daraus entsteht eine kühle und schlichte Atmosphäre, die es Ihnen erlaubt, mithilfe von edlen Highlights wie Holz- oder Edelmetallelementen durchdachte Akzente zu setzen.

Auch die Arbeitsplatte in unserer Küchen bietet eine gute Möglichkeit, den Industrial Style in der Küche umzusetzen: Naturstein-Platten überzeugen beispielsweise mit einer reduzierten sowie eindrucksvollen Optik und lassen sich in Granit als krönender Abschluss zur Küche hinzufügen. Die Farbpalette der Küchenfronten im Industrial Style umfasst neben grauen Steintönen unter anderem auch Brauntöne mit Rost-Optik oder Schwarz in Kombination mit weiteren Farben. Der kreativen Freiheit sind im Industrial Style keinerlei Grenzen gesetzt, solange die Einrichtung an alte Fabrikgebäude und das 20. Jahrhundert erinnert.

Moderne Kochfeldabzüge – auch 2018 und 2019 im Fokus

Seit dem letzten Jahr sind moderne Kochfeldabzüge immer wieder auf jeglichen Messen der Fachwelt in Erscheinung getreten. Mittlerweile gehören die in die Kochfelder integrierten Dunstabzüge zum festen Bestandteil der Küchentrends und sind in nahezu jedem Küchenstudio anzutreffen. Doch woher rührt die Faszination für die Kochfeldabzüge eigentlich?

Der große Vorteil der Kochfeldabzüge besteht darin, dass sich der Dunst vom Kochen und die Gerüche der Speisen gar nicht erst im Raum verteilen können. Scharfes Anbraten von Fleisch oder gar Fisch sind also keinerlei Problem und die Gerüche werden gleich im Keim erstickt – eine geniale Technologie, die sich in den kommenden Jahren mit Sicherheit etablieren wird.

Anstatt einer hängenden Dunstabzugshaube, verwenden die Küchenhersteller einfach einen in das Kochfeld integrierten Abzug, der in Form einer vergitterten Öffnung realisiert werden kann. Technische Raffinesse zeigen Abzüge, die hinter dem Kochfeld ausgefahren und nach Gebrauch wieder versteckt werden können. Der große Clou bei der Planung eines solchen Kochfelds ist der Tiefgang: Damit die Kochfeldabzüge problemlos integriert werden können, werden die Kochfelder flächenbündig verbaut. Ein beispielhafter Hersteller hierfür ist Bora, die bereits seit einiger Zeit auf die moderne Version der Dunstabzugshauben setzen.

Die neue Trendfarbe mit starkem Charakter: Schwarz

Bereits im Jahr 2017 waren schwarze Küchen ein Thema der Einrichtungsmessen, seither entdecken wir die Trendfarbe immer wieder in verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Dies rührt daher, dass in neugebauten oder renovierten Häusern die Küche zu einem offenen Essbereich mit Wohncharme umgewandelt wird, in dem sich somit eine neue Größe sowie Offenheit ergibt und diese mit einer dominanten Farbe wie Schwarz gefüllt werden kann.

In einer offenen Gestaltung entfaltet eine schwarze Küche ihre gesamte Wirkung und präsentiert ihre edle Optik. Sowohl Landhausküchen als auch klassische Designküchen können in Schwarz überzeugen und sorgen – kombiniert mit weiteren Materialien wie Holz oder Stein – für eine wohnliche Atmosphäre. Auch gut platzierte Akzente in intensiven Farben wie Rot oder Gelb sorgen für eine große Portion Gemütlichkeit.

Bei der Planung einer schwarzen Küche ist vor allem die richtige Beleuchtung von elementarer Bedeutung. Mithilfe von LED-Lichtleisten sind angenehme Lichtverhältnisse jedoch kein Problem: Die Leisten können sowohl als dekorative Ergänzung für offene Regale als auch für die punktgenaue Ausleuchtung des Arbeitsbereichs dienen. Für dekorative Zwecke eignet sich eine warmweiße Lichtfarbe, die zum Verweilen und Wohlfühlen einlädt, für den Arbeitsbereich ist die kaltweiße Farbe jedoch effektiver – gut, dass LED-Leisten häufig einen Farbwechsler beinhalten!

Offene Küchengestaltung mit Regalen und Vitrinen

Die Küche wird immer mehr zum Ausstellungsobjekt für unsere Küchenschätze, sodass offene Regale und Vitrinen oder Schränke mit Glastüren immer häufiger genutzt werden. Außerdem wird die Gestaltung der Küchen stetig wohnlicher, weshalb die Räume nicht mehr so aufgeräumt wirken sollen wie früher. Offene Regale sind hier genau das richtige Mittel: Diese lockern die strengen Fronten auf und verleihen dem Raum mehr Tiefe sowie Gemütlichkeit – eine klinisch saubere Gestaltung verabschiedet sich endgültig.

In den offenen oder mit Glastüren verzierten Regalen finden nicht nur Küchenutensilien wie Geschirr, Töpfe oder dekorativ angeordnete Gläser ihren Platz, auch kleine Dekorationselemente wie Bilderrahmen oder Blumen stärken den wohnlichen Charakter. Auch hier spielt die ausreichende und stilvolle Beleuchtung eine große Rolle, fast vergleichbar wie bei der Gestaltung eines Ausstellungsraums für Kunststücke oder Gemälde.

Übrigens lässt sich auch die Kochinsel als offene Aufbewahrung nutzen: Diese ist meist dem Wohnbereich zugewandt und bietet ausreichend Fläche, um Kochbücher und Geschirr unterzubringen. Außerdem schaffen Sie so eine gelungene Abwechslung zu der sonst gradlinigen Beschaffenheit der Front.

Kühle Farben und helle Hölzer sorgen für skandinavisches Feeling

Der skandinavische Einrichtungstrend hat sich in den letzten Jahren zum Stil etabliert und zeichnet sich durch edle, helle Materialien und leichte Naturfarben aus. Seit diesem Jahr gehören Pastellfarben ebenso zu diesem Trend, jedoch meist in Form von Dekorationselementen und Accessoires. Einige Küchenhersteller bieten mittlerweile auch Fronten in hellen Farben, wie matte Pistazientöne oder gedecktes Rosé.

Holz gehört seit jeher zum großen Augenmerk des skandinavischen Stils, weshalb auch im Küchenbereich auf die Verwendung von hellen, fein gemaserten Holz-Fronten geachtet wird und durch bunte Schränke oder Arbeitsflächen in weiß Akzente gesetzt werden können. Mittlerweile ist der Küchentrend endgültig angekommen und gehört zum festen Bestandteil der Ausstellungen in den meisten Küchenstudios.

Besonders tolle Accessoires für eine Küche im skandinavischen Stil sind übrigens Kräuter, kleine Pflanzen und große Blumensträuße. Gerade für Menschen mit grünem Daumen eignen sich kleine Kräutergärten, die bequem auf der Fensterbank gezogen werden können. Und was glauben Sie, wie gut das selbstgekochte Essen erst schmeckt, wenn Sie es mit frischen Kräutern aus eigenem Anbau würzen?

Die Trends des Jahres 2018 werden mit Sicherheit in dieser und ähnlicher Form auch im Jahr 2019 zu finden sein – gerade im Bereich der Smart-Home-Entwicklung und Vernetzung wird es sicherlich zahlreiche Fortschritte geben. Auch die Farbgestaltung bleibt spannend, denn seit sich die Küchenhersteller mehr trauen und auch ausgefallene Farben ins Sortiment aufnehmen, scheint es bei der künstlerischen Gestaltung der Traumküche kaum Grenzen zu geben – wir freuen uns auf das Jahr 2019!

Übrigens: All diese Küchentrends – und viele mehr – können Sie in unseren Küchenstudios live betrachten. Lassen Sie sich inspirieren, entdecken Sie Neuheiten und besuchen Sie die Opti-Wohnwelt in Ihrer Nähe .