Mit den Freizeitlinien des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) erreichst du dein Ausflugsziel immer unkompliziert und bequem mit Bus und Bahn. Denn von Mai bis Oktober sind die speziellen Buslinien des VGN unterwegs und bringen Outdoor-Enthusiasten an die schönsten Fleckchen der Heimat. Dieses Jahr gibt es gleich drei neue Linien und fünf neue darauf abgestimmte Freizeit-Tipps des VGN, bei denen vor allem Schleckermäulchen auf ihre Kosten kommen:

Unterwegs mit den neuen Freizeitlinien und -Tipps des VGN

Mit den neuen Freizeitlinien Pegnitztal-Express, Happurger Stausee-Express und Fränkische Toskana-Express kannst du im Sommer 2022 ganz entspannt und nachhaltig das Nürnberger Land und die Fränkische Toskana erkunden. Vom Zielort aus beginnt die Abenteuerreise per Fuß oder mit dem Fahrrad. Mit den dazu passenden Freizeit-Tipps bekommt man alle notwendigen Infos für einen perfekten Ausflugstag auf dem Silbertablett serviert: Bus und Bahnverbindungen zur An- und Abreise, Einkehrmöglichkeiten und Highlights auf dem Weg. Wer möchte, kann sich also ab sofort auf die Abenteuer-Socken machen!

Unser Tipp: mit dem TagesTicket Plus des VGN bist du für nur 20 Euro unterwegs und kannst die Familie oder sogar Fahrräder mitnehmen!

Die fünf schönsten Ausflugsrouten für Genießer in Franken mit dem VGN und Original Regional

Der VGN bringt zusammen mit der Metropolregion la Dolce Vita in die fränkische Heimat und lässt dich kulinarische Abenteuer erleben. Die Regionalkampagne der Metropolregion "Original Regional" fördert nämlich regionale Anbieter und Produkte. In einem Zusammenschluss von 31 Regionalinitiativen wurden im Rahmen des Spezialitätenwettbewerbs regionaltypische Köstlichkeiten mit dem Prädikat "Unsere Originale" ausgezeichnet. Diese Kulinarik-Hotspots kannst du jetzt ganz einfach mit den neuen VGN-Freizeit-Tipps erreichen und genießen.

Sieben auf einen Streich

Thema: Bierwanderung

Region: Weltkulturerbe Bamberg

Länge: ca. 16 km

Dauer: ca. 5 Stunden

Linien: Buslinie 970 & S1

Von den ehemals sieben Brauereien kannst du heute noch fünf Bierkeller und Brauereien besuchen. Diese Tour eignet sich perfekt für jede*n Brauereikultur-Fan. Entlang weiter Ausblicke und traumhafter Landschaften führt dich die Wanderung durch die Fränkische Toskana auf bierhistorische Spuren.

Der Birglandtrail

Thema: Schlösser, Burgen und Aussichtspunkte

Region: Nürnberger Land

Länge: ca. 18 km

Dauer: 5-6 Stunden

Linien: Buslinien 334 & 479, S1

Der Birglandtrail ist alles andere als eben, ständig geht es bergauf oder bergab. Auf deinem hügeligen Weg kannst du eine atemberaubende Aussicht ins weite Land genießen. Dabei kommst du an verschiedenen Felsen vorbei, entdeckst zwei historische Burgen und kannst den Charme des Zauberwaldes und des Orchideenpfades genießen.

Weinpanorama-Wandern über den Schwanberg zu den Dorfschätzen

Thema: Weinwanderung und Aussichtspunkte

Region: Fränkisches Weinland

Länge: ca. 17,5 km

Dauer: ca. 5 Stunden

Linien: Buslinie 108 & RE 10

Diese Genusstour führt dich durch die hügeligen Landschaften Westfrankens und durch den schattigen Steigerwald hin zur berühmten Weinanlage des Fürstensitzes Castell. Auf deinem Weg warten weitere Highlights auf dich, die dich zu Weinverkostungen in ländlicher Dorf-Idylle verführen.

Highlights für kleine Höhlenforscher rund um Plech

Thema: Familienausflug, Felsen und Höhlen

Region: Fränkische Schweiz

Länge: ca. 7,4 km

Dauer: ca. 4 Stunden

Linien: Buslinie 343, RB 30, RE 30, RE 31, RE 32 & RE 33

Wenn du auf der Suche nach einem Abenteuer für die ganze Familie bist, dann ist diese Wanderung genau das Richtige für dich! Der Weg führt an gleich vier Entdecker-Höhlen vorbei durch die Fränkische Schweiz zu einem Aktiv- und Erlebnispfad und zum Deutschen Kameramuseum. Also Taschenlampe einpacken und nichts wie los auf die Suche nach neuen Abenteuern für die ganze Familie!

Zu Festungsmauern und Residenzschlössern

Thema: Schlösser und Burgen

Region: Romantisches Franken

Länge: ca. 16,7 km

Dauer: ca. 5 Stunden

Linien: RE 90 & S4

Moospfade, Silberbäche, Baumriesen, Mühlenszenerien, Festungsansichten und ein Rosen- und Kräuterparadies im Hofgarten der Residenzstadt Ansbach erwarten dich in der Region Romantisches Franken. Somit vereint die Wanderung nicht nur Natur- und Kulturhighlights, sondern hält auch wahre Genusshighlights in der historischen Altstadt für dich bereit.

Geeignet für Familie und Freizeit: Das TagesTicket Plus

Mit dem TagesTicket Plus kannst du für nur 20 Euro innerhalb des Geltungsbereichs so oft du willst und wohin du willst, fahren. Das Ticket ist einen Tag lang gültig, kaufst du es allerdings an einem Samstag, ist der Sonntag mit inbegriffen. Mitfahren können bis zu 6 Personen (insgesamt maximal 2 Personen ab 18 Jahren), wobei jede Person auch durch die Mitnahme eines Fahrrads ersetzt werden kann. Kinder bis sechs Jahren fahren sogar kostenlos mit – Hunde natürlich auch.

