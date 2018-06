Die Blaicher Apotheke in Kulmbach feiert ihr 25-jähriges Jubiläum

Vor 25 Jahren wurde die Blaicher Apotheke eröffnet. Die Idee, eine Apotheke in der Blaich zu eröffnen, entstand in Gesprächen mit Bewohnern der Blaich. Viele wollten schon immer eine Apotheke in „ihrer“ Blaich haben und so wurde mit der ersten Idee auch schnell der Name konkret. Seitdem stehen die Wünsche, allem voran die Gesundheit unserer Kunden, im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Wir kümmern uns gerne um Sie und stehen mit kompetentem Rat zur Verfügung. Jeder von uns braucht irgendwann in seinem Leben Hilfe, sei es aufgrund von Alter, Krankheit oder um die Gesundheit zu stärken und zu erhalten.

Danke an den treuen Kundenstamm

Die erfolgreiche Entwicklung der Apotheke wäre natürlich niemals ohne die Unterstützung der hiesigen Bevölkerung möglich gewesen. Viele Bewohner der Blaich waren vom ersten Tag an Kunden und sind es bis heute geblieben. Diese Stammkundschaft ist eines der Erfolgsrezepte der Apotheke. Dazu kommt die von Anfang an hervorragende Zusammenarbeit mit den Ärzten der Blaich, insbesondere der im gleichen Haus ansässigen Allgemeinarztpraxis Dr. Treubel.

Auch wenn der Wandel der Zeit im Apothekenbereich nicht halt gemacht hat, sollte immer bedacht werden, dass eine fundierte und individuelle Beratung des Kunden nur vor Ort erfolgen kann. Bei Gesundheitsfragen sind Arztpraxis und Apotheke vor Ort die Ansprechpartner Ihres Vertrauens.

Das Team freu sich darauf, Sie auch weiterhin beraten und unterstützen zu dürfen. Unser Jubiläum möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern, denn Sie sind es, die uns täglich Ihr Vertrauen schenken.

Als Dankeschön für Ihre Treue erwarten Sie während unserer Jubiläumstage vom 2. bis 4. Juli 2018, neben einer großen Tombola (50 Cent pro Los) zugunsten des Kindergartens Auferstehungskirche und einem Glücksrad für unsere kleinen Kunden, tolle Aktionen und natürlich auch zahlreiche Angebote. Wir freuen uns auf Sie!

+++ Unsere Jubiläumsaktionen +++

MO | 2. Juli 2018: Rabenhorst-Säfte Verkostung

DI | 3. Juli 2018: Orthomol-Nahrungsergänzung Probieraktion

MI | 4. Juli 2018: Medipharma Olivenöl-Kosmetik Beratung & Preisaktion