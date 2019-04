Denzlein Wintergärten  ein echter Mehrwert für Ihr Zuhause

Die Entscheidung für einen Wintergarten ist die Entscheidung für einen ganz neuen, vollwertigen, lichtdurchfluteten und gemütlichen Wohnraum. Ihren neuen Raum können Sie flexibel nutzen und sind immer ganz nah an der Natur. Ein Wintergarten steigert den Wert der Immobilie nachweislich. Dank unterschiedlicher Dachformen, Farben und Materialien fügt sich ein Wintergarten harmonisch in die Architektur und das Gartenkonzept Ihres Hauses ein. Neben der Funktionalität ist vor allem das hochwertige Design ein echter Mehrwert – ganz egal, ob es sich um einen Neubau oder ein Renovierungsobjekt handelt.

In Kombination mit einer Glas-Faltwand lässt sich Ihr Wintergarten im Sommer komplett öffnen und bietet damit einen fließenden Übergang vom Wohnzimmer direkt in den Garten. Damit Sie Ihren Wintergarten ganzjährig komfortabel nutzen können, ist es notwendig den Sonnenschutz an die jeweils unterschiedlichen Anforderungen im Sommer wie im Winter anzupassen. Die Wahl der richtigen Beschattung hängt von vielen Faktoren ab. Die Ausrichtung des Wintergartens, vorhandene Beschattungen (Nachbarbebauungen) sowie die Konstruktion und die Größe des Wintergartens legen die Anforderungen an den Sonnenschutz fest. Hier ist ausführliche Beratung und Abstimmung durch den Fachbetrieb gefragt.

Günther Denzlein, Geschäftsführer der Denzlein GmbH, ist Spezialist in Sachen Glashäuser und Wintergärten. Gemeinsam mit seinem geschulten Team entwickelt der Experte individuelle Glasanbaulösungen für Neu- und Altbauten und konzipiert passende Sonnenschutzkonzepte für ein energiesparendes und behagliches Wohlfühlklima in Ihrem Wintergarten. Die Firma Denzlein ist langjähriger Kompetenzpartner der Firmen Solarlux und Warema. Unsere Experten beraten Sie gerne und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Wohn(t)raumlösung.

DENZLEIN verschönert Ihr Zuhause!

Dieses Jahr feierte das Unternehmen 50-jähriges Jubiläum!

