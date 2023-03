Frühlingszeit bei Maintal Betten

In Lichtensfels bei Maintal Betten klopft der Frühling an die Tür. Am 15. April, von 9 bis 17 Uhr, öffnet der Spezialist für Schlafgesundheit, Erholung und Komfort seine Tore und Türen und lädt zum 1. Maintaler Frühlingsfest!

Maintal Betten verwöhnt: Beim 1. Maintaler Frühlingsfest ist leckere Kulinarik geboten!

Am Frühlingsfest stehen wie zu erwarten typisch fränkische Köstlichkeiten auf dem Plan. Neben Bier und Bratwurst und Kaffee mit hausgemachten Torten und Kuchen wird die Maintal Mannschaft sicherlich für die ein oder andere kulinarische Überraschung sorgen.

Den kompletten Tag steht das engagierte Verkaufsteam von Maintal Betten für Kunden und Besucher bereit, um beratend durch die Ausstellungsräume des Fabrikverkaufs zu führen. Selbstverständlich kann die exklusive Möbelausstellung auch im Alleingang besichtigt werden. Die Auswahl an Boxspringbetten und Polsterbetten erstreckt sich über zwei Etagen und mehr als 2000qm. Daneben könnt ihr euch auch auf Schlafsofas, einer enorm großen Auswahl an Bettwaren (unter anderem gefüllt mit Alpaka-Wolle oder Daunen, Bettwäsche, Hocker und außergewöhnliche Dekoartikel erfreuen.

Das erwartet euch noch beim Frühlingsfest

Das gut ausgestattete Matratzen-Studio im Obergeschoss lädt direkt zum Probeliegen ein: Da ist sicher für jeden Körpertyp und jede Schlafgewohnheit das Richtige dabei!

Der exklusive Truck "The Lady" aus dem Fuhrpark von Maintal Betten darf erkundet werden: Da schlagen nicht nur Kinderherzen höher!

Beim Stoffreste-Verkauf kommen Bastelnde und Hobby-Nähende auf ihre Kosten: verschiedenste Stoffarten und -größen zu günstigen Preisen sichern!

Im Außenbereich des Maintal-Geländes darf gestöbert werden: Beim großen Flohmarkt werden Schnäppchen geschlagen.

"MaintalArt": Kunst für Freunde

Beim Maintaler Frühlingsfest können nicht nur fränkische Köstlichkeiten probiert oder bequeme Betten probegelegen werden - ihr könnt auch zahlreiche Kunstwerke von Künstlern aus der Region bestaunen. Das traditionsreichste Unternehmen präsentiert nun schon zum zweiten Mal das Projekt "MaintalArt". Regionale Künstler haben die Möglichkeit, ihre Werke in den Räumen des Fabrikverkaufs auszustellen, um sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen: Der Künstler Awad Eckstein wertet mit seinen digitalen Malereien die Ausstellungsräume auf. Dabei könnt ihr die Werke sowohl am Frühlingsfest als auch im Fabrikverkauf erwerben.

Das 1. Maintaler Frühlingsfest von Maintal Betten ist also garantiert einen Besuch wert!

Über Maintal Betten

Seit der Gründung im Jahr 1969 legt das Familienunternehmen Maintal Betten GmbH größten Wert auf den Wohlfühlfaktor. In 3. Generation werden in Lichtenfels-Reundorf qualitativ hochwertige und langlebige Produkte hergestellt und verkauft. Der Werksverkauf der Firma Maintal Betten bietet ein besonderes Einkaufserlebnis. Im wunderschönen Ambiente der Verkaufsräume kannst du dich völlig unverbindlich umsehen und unter einer großen Auswahl an Polster- und Boxspringbetten dein Traumbett zusammenstellen. Das Matratzen- und Lattenrost Studio lädt zum Probeliegen ein und individuelle und funktionale Schlafsofas runden das moderne Sortiment ab. Das kompetente Verkaufsteam, attraktive Fabrikpreise, hochwertige Qualität und bekannt guter Service sorgen für ein Einkaufserlebnis zum Wohlfühlen.

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Maintal Betten

Schönbrunner Str. 17

96215 Lichtenfels

Telefon: 09571 / 790 - 78

E-Mail: shop@maintal-betten.de

Telefonisch erreichbar:

Mo - Fr: 7:00 - 12:00 und 12:45 - 16:45

Fr: 7:00 - 12:00

Öffnungszeiten Fabrikverkauf:

Mo-Do: 7:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00

Fr: 7:00 - 16:00

Sa: 8:00 - 13:00