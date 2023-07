Nachdem Sting, Lea und Peter Maffay im ersten Teil des HUK-Coburg Open-Air-Sommers bereits 30.000 Besucher bei sommerlichen Temperaturen auf den Coburger Schlossplatz lockten, geht der Festivalrausch nun in die Verlängerung. Wieder auf dem Schlossplatz und wieder mit drei Konzerten überragender Künstler! Und damit nicht genug: Mit Musik und Kultur geht es direkt weiter und zwar auf der Seebühne im schönen Kurpark von Bad Staffelstein!

Alle Termine im Überblick

HUK-Coburg Open-Air-Sommer / Schlossplatz Coburg:

Open-Air auf der Seebühne / Am Kurpark 1, Bad Staffelstein:

11.08. – Roland Kaiser – Coburg

11.08.2023 Roland Kaiser liefert auf der Bühne Emotionen pur. Frank Embacher

Roland Kaiser schafft es nach wie vor mühelos, seinem Publikum außergewöhnliche, hochemotionale und unvergessliche Live-Abende zu bereiten. Vor allem seine Open Air-Konzerte waren in den letzten Jahren immer besondere Höhepunkte. So wird der charismatische Ausnahmekünstler den Fans auch im Sommer 2023 mit seiner fabelhaften Live-Band ein Feuerwerk an Emotionen auf höchstem Niveau bieten. Kaum ein deutscher Künstler blickt auf eine derart erfolgreiche, schillernde und über so viele Jahrzehnte beständige Karriere zurück wie Roland Kaiser. Er ist eine deutsche Musik-Ikone, ein für die Bühne geborener Entertainer und absoluter Publikumsliebling – schlichtweg eine lebende Legende und Kult.

12.08. – Kontra K – Coburg

12.08.2023 Kontra K bringt Deutschrap auf ein ganz neues Niveau. PR

Mit seiner „Letzte Wölfe“-Tour hat Kontra K Ende 2019 und Anfang 2020 neue Live-Standards für das Genre Deutschrap und weit darüber hinaus gesetzt: Insgesamt 220.000 verkaufte Tickets für restlos ausverkaufte Konzerte in den größten Arenen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Nicht nur was seine Musik angeht, sondern auch im Hinblick auf Konzerte und Festival-Shows spielt Kontra K endgültig auf einem komplett eigenen Level und fernab der Konkurrenz. 2022, nach 2 Jahren Pandemie, ist sein Album „Für den Himmel durch die Hölle“ das erfolgreichste HipHop Album des Jahres. Und das muss nun natürlich auf die Bühne!

13.08. – Cro – Coburg

13.08.2023 Der 32-jährige Cro ist weitaus mehr als nur Musiker. Solvianini-vk

Er liebt das kreative Chaos und den Kosmos, der daraus entstehen kann. Wer einen Blick auf das Œuvre des 32-Jährigen in den letzten Wochen, Monaten und Jahren wirft, dem wird nicht entgehen, dass die eine Berufsbezeichnung „Musiker“ für Cro längst zu kurz greift. Gerade in den letzten Jahren konnte man ihm dabei zusehen, wie er, der eigenen Rast- und Ruhelosigkeit folgend, immer wieder neue künstlerische und kreative Ebenen eröffnet hat – und zwar fernab aller Kategorien und Genres, Disziplinen und Dimensionen. „11:11“ ist ein Album über die Liebe und was sie mit einem macht. Die Songs kreisen um dieses schönste aller Gefühle und versuchen immer wieder, es auf den Punkt zu bringen, in Text und Töne zu transportieren.

Hier geht's zur Location in Coburg:

16.08. – Aida – Bad Staffelstein

16.08.2023 Die Oper Aida liefert einen Mix aus Eifersucht, Leidenschaft, Liebe und Missgunst. Viktor Viktorov

Die aufwändig inszenierte Oper Aida ist ein dramatisches Spiel zwischen Eifersucht und Leidenschaft, Liebe und Missgunst. Sie besticht durch eine großartige Ausstattung: Pyramiden und Sphinxen, grüne Nillandschaft und historische Roben verbinden sich mit bombastischen, orientalisch-angehauchten Klängen von großem Sinfonie-Orchester und Chor der Venezia Festival Opera zu einem mitreißenden Gesamtkunstwerk. Mit Fanfaren, Pauken und Trompeten, gewaltigen Chören einerseits und emotionalen Romanzen andererseits, stürzt die Oper den Zuhörer in ein Wechselbad der Gefühle.

18.08. – Herbert Pixner Projekt – Bad Staffelstein

18.08.2023 Das Herbert Pixner Projekt bedient seit 20 Jahren das Genre der neuen und progressiven Volksmusik. Stefan Wascher

Zusammen mit seinen Bühnenpartnern zählt das Herbert Pixner Projekt seit mittlerweile bald zwanzig Jahren zu den erfolgreichsten Vertretern der „neuen und progressiven Volksmusik“. Mit verspielt-lasziver Sanftmut, wuchtigen Rock und Bluesriffs, brillanter Technik und ekstatischer Spielfreude begeistern sie seit Jahren ein immer größer werdendes Publikum. Hier werden vielfältige Klangteppiche gewoben, es ist Platz für sanfte Melancholie und auch für vor nichts Halt machenden Ausbrüchen. Minimalistisch, schroff, episch und authentisch klingt das. Mit dieser unkonventionellen Mischung elektrisiert das „Herbert Pixner Projekt“ sein Publikum mit jedem Konzert auf ein Neues.

20.08. – ABBA-Night – Bad Staffelstein

20.08.2023 Die ABBA-Night begeistert mit einer packender Bühnenshow in originalgetreuen Kostümen. Lioba Schöneck

Bis heute zählt ABBA mit 380 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte und die professionelle Bühnen-Performance bei der ABBA-Night sorgt dafür, dass dieser Ruhm nicht verblasst: Die Band liefert nicht nur ein einzigartiges musikalisches Spektakel, sondern auch eine packende Bühnenshow in originalgetreuen Kostümen. Mit kniehohen Lederstiefeln und großem Schlag steht der Spirit einer einzigartigen freien, wilden und glitzernden Zeit auf der Bühne: „Thank you for the music, the songs I'm singing, thanks for all the joy they're bringing...“

01.09. – Fiddler’s Green – Bad Staffelstein

01.09.2023 Fiddler's Green gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Formationen der europäischen Folk-Rock-Szene. Alexander Schlesier

Seit mittlerweile über drei turbulenten Dekaden zählen Fiddler's Green zu den beliebtesten und erfolgreichsten Formationen der europäischen Folk-Rock-Szene. 1990 wurde in einer WG-Küche mit Geige, Akkordeon und brachialen Drums und Gitarren auf ungezwungene Art eine einmalige musikalische Mischung kreiert, die seitdem landauf und landab gefeiert wird. Von Lowlands und Pinkpop-Festival in Holland über Sweden Rock und Auftritten beim legendären Metal-Festival in Wacken bis hin zum weltberühmten Montreux-Jazzfestival oder bei einer ihrer Japan-Touren: Fiddler's Green haben in in den letzten 30 Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass sie geografische und musikalische Grenzen spielend hinter sich lassen. Der Irish Speedfolk der Fiddlers spricht nun einmal eine internationale Sprache!

03.09. – Falco meets Mercury – Bad Staffelstein

03.09.2023 "Falco meets Mercury" ist seit 2014 das Show-Konzert-Highlight für alle Fans der 80er Jahre Megastars. PR

Die erfolgreiche Konzertshow entstand aus einer Schnapsidee! Zusammen mit Sänger-/Schauspieler-Kollege Axel Herrig saß Sascha Lien eines Abends nach einem gemeinsamen Auftritt in der Hotelbar und geboren war die wahnwitzige Idee, die beiden Ikonen Falco und Freddie Mercury gemeinsam auf der Bühne wieder auferstehen zu lassen. Die Chemie zwischen der beiden stimmte von Beginn an und so hinterließ man zusammen ein begeistertes Publikum. Zusammen mit Ihrer Live- Rock-Band und der elektrisierenden Dance-Company ist Falco meets Mercury seit 2014 das Show-Konzert-Highlight für alle Fans der 80er Jahre Megastars.

Hier geht's zur Location in Bad Staffelstein:

Alle Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen, wie z.B. Verpflegung, Anreise, Parkmöglichkeiten und Sicherheitshinweise findest du hier.

