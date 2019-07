In zentraler Innenstadtlage, direkt neben dem Zentralen Omnibusbahnhof, werden im Bürgerrathaus zukünftig die meisten kommunalen Serviceleistungen gebündelt angeboten – attraktiv, barrierefrei und energieeffizient. Auch die Service- und Beratungsstellen der Stadtwerke Bamberg und der Stadtbau Bamberg GmbH werden im neuen Bürgerrathaus ihren Platz haben. Zur Eröffnung findet am Samstag, 13. Juli 2019, von 10.00 bis 17.00 Uhr, ein großes Bürgerfest statt. Beginn ist um 10.00 Uhr mit einem Frühschoppen und der Stadtkapelle Bamberg. Offizielle Einweihung des Gebäudes mit Oberbürgermeister Andreas Starke ist um 12 Uhr.

Modernisierung der Stadtverwaltung

Oberbürgermeister Andreas Starke betonte in diesem Zusammenhang: „Die Modernisierung unserer Stadtverwaltung ist ein permanenter Prozess. Transparenz, Bürgerfreundlichkeit, kurze Lauf- und Entscheidungswege, Barrierefreiheit, Effizienz und Sparsamkeit gehören zusammen“, fasst OB Starke die Kerngedanken des Projekts zusammen. „Die Bürger sollen möglichst vollständig und zentral die Angebote der Stadt in Anspruch nehmen können.“ Nach der Fertigstellung werden an der Promenade über 150 städtische Mitarbeiter ihren neuen Arbeitsplatz haben, verteilt auf 87 Büros in fünf Stockwerken. Dazu kommt eine umfangreiche Kundenhalle mit Infopoint im Foyer. Das Gebäude wird barrierefrei durch einen Aufzug erschlossen und auch besondere Bedürfnisse von Familien mit Kindern werden mit einer Spielecke im Erdgeschoss berücksichtigt.

Aufrüstung der Technik & Digitalisierung

Auch die technische Ausstattung des Gebäudes ist modern und besonders bürgerfreundlich: Eine moderne Aufrufanlage und ein ausgeklügeltes Leitsystem sollen die Kunden und Bürger so schnell wie möglich zum richtigen Ansprechpartner führen. Ein Automat für die digitale Erfassung von Bild, Unterschrift und Fingerabdruck mit direkter Netzwerkanbindung an das Fachsystem des Einwohnermeldeamtes wird ebenso installiert wie eine digitale Aufrufanlage, die alle Anliegen an Stadtverwaltung, Stadtwerke und die städtische Wohnungsbaugesellschaft Stadtbau mit intuitiver Bedienung kanalisiert und damit die Erledigung beschleunigt. Das System ermöglicht es sogar, mit dem Mobiltelefon schon auf dem Weg zum Rathaus zu prüfen, wie viele Personen bereits bei der jeweiligen Stelle „in der Schlange“ stehen. Und Büros ganz ohne Papierakten sollen nicht nur Platz sparen, sondern auch für schnellere Bearbeitung der einzelnen Anliegen sorgen.

Und so werden sich die Ämter auf die 5 Ebenen verteilen:

Erdgeschoss und 1. Stock wird das Ordnungsamt belegen

Im 2. Stock befindet sich das Amt für Soziale Angelegenheiten

Das Stadtjugendamt wird die Räume im 3. Stock beziehen

Ganz oben im 4. OG findet man zukünftig neben weiteren Dienststellen des Stadtjugendamtes auch das Sozial-, Ordnungs- und Umweltreferat sowie den Bereich Familie, Jugend und Soziales und die Gleichstellungsstelle.

Adresse

Promenadestraße 2

96047 Bamberg