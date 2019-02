Das Leben in Hirschaid ist Hörenswert

Erste berufliche Erfahrungen sammelte Daniel Sippel am Bau. Seine Leidenschaft versteckte sich jedoch in einem ganz anderen Bereich. Schon beim ersten Tag Probearbeiten hat sich Daniel Sippel, Inhaber von Sippel Hörakustik in Hirschaid, in den Beruf des Hörakustikers verliebt. Diesen Enthusiasmus bekommen seine Kunden bis heute zu spüren.

Kundenorientierung ist oberste Priorität

Auf seiner persönlichen Philosophie basierend, engagiert sich der Hörakustikmeister schwerpunktmäßig mit Hörlösungen, Gehörschutz und Tinnitus. Durch die enorme Bereitschaft, jeden einzelnen Kunden individuell zu beraten und betreuen, schafft er es seit der Gründung im Oktober 2018, seine Patienten tagtäglich mit Hörsystemen zu begeistern. Ein weiterer Vorteil ist es, dass sich ein HNO-Arzt im Haus befindet, wodurch der Kunde während des Behandlungszeitraumes sehr kurze Wege zu bewältigen hat.

Immer auf dem neuesten Stand

Das Besondere an seiner Arbeit ist die ständige Innovation. Die Vielzahl an neuartigen Funktionen, die zur Steigerung des Hörkomforts führen, übernimmt Daniel Sippel stets in seine Produktpalette mit auf. Im Bereich Konnektivität hat sich in der Branche viel getan. So werden mittlerweile Hörgeräte angeboten, die Bluetooth besitzen und mit dem Fernseher verbunden werden können. Durch Im- Ohr- Hörsysteme sind Patienten mit einer Hörschwäche heutzutage nicht mehr auf auffällige Hörgeräte mit Schallaufnahme hinter dem Ohr angewiesen, sondern können ihr angepasstes Gerät im Ohr verstecken. Außerdem entfällt das lästige Batteriewechseln, was vom Unternehmen durch einen Akku mit 24 Stunden Laufzeit gewährleistet wird.

Perfekter Rund-um-Service

Eine wichtige Säule seines Erfolgs ist der umfangreiche Service. Neukunden werden ausgiebig über den Verlauf der Therapie informiert. Das Vorgehen beinhaltet eine vierteljährliche Kontrolle, in der die neuesten Verbesserungsmethoden kontinuierlich miteingebracht werden. Im Zuge der Nachsorge sind alle Leistungen umsonst. Das inbegriffene Spektrum reicht von der Reinigung bis hin zu kostenfreien Hörgeräteanpassungen, welche sogar durch Hausbesuche vor Ort angeboten werden. Alle sechs Jahre hat der Versicherte außerdem Anspruch auf ein neues Hörgerät. Durch sehr gute Beziehungen zu alle gängigen deutschen Herstellern bleibt somit kein Kundenwunsch offen.