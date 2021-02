Das Corona-Jahr 2020 hat mit seinen Lockdowns gezeigt, wie wichtig es ist, aus seinem Zuhause ein Wohlfühlort zu gestalten. Dabei spielt das Badezimmer eine entscheidende Rolle: Wenn es um Wellness, Spa oder tiefe Entspannung geht, ist es wichtig, sich im Bad wohlzufühlen.

Zeitloses Design und hochwertiges Material

Wenn man das Badezimmer neu gestalten will, ist vor allem wichtig, zeitloses Design und hochwertiges Material zu verwenden. Natürliches Material wie edles Holz oder Naturstein im Badezimmer lösen dabei die schlichten Kacheln und Fliesen ab und machen aus einem einfachen Bad ein luxuriöses Badezimmer mit Spa-Faktor. Welches Material am besten geeignet ist und wie man das Beste selbst aus dem kleinsten Raum rausholen kann, weiß am besten ELEMENTS Coburg – eine Fachausstellung der Max Carl KG.

Profiarbeit: ELEMENTS verwirklicht individuelle Traumbäder

Ob Minibad oder beeindruckende Wellness-Oase – ELEMENTS entwickelt zusammen mit seinen Kunden bereits bei der ersten Planung individuelle Lösungen für jede Größe. Die Profis wissen, worauf es beim Bau ankommt und stehen von Anfang bis zum Ende beratend zur Seite. Die Experten von ELEMENTS kennen sich nicht nur bei der Wahl der besten Handwerker aus, sondern auch bei finanziellen Fragen. Es ist vor allem ist das Gespür für moderne und zeitlose Badezimmer-Trends und -Designs, welches das Unternehmen ELEMENTS herausstechen lässt.

Erlebnisausstellung bei ELEMENTS in Coburg

ELEMENTS überzeugt als Erlebnisausstellung: Bei der Wahl des neuen Badezimmers ist es wichtig, Produkte nicht nur sehen, sondern auch anfassen und testen zu können. So erfährt der Kunde sein neues Traumbad bereits vor Ort mit allen Sinnen.

Neuer Standort in Coburg

Die ELEMENTS Ausstellung in Coburg ist seit 1. Februar in der Garden-City-Str. 40 auf der Lauterer Höhe zu finden .

Wichtiger Hinweis zur Ausstellung:

Leider muss elements seine Ausstellung aufgrund gesetzlicher Verordnungen bis 15.02.21 für Endkunden geschlossen halten. Doch bereits jetzt kann man bei einem kleinen Spaziergang die modernen Bäder durch die Schaufenster bestaunen oder die Möglichkeit der Videoberatung nutzen. Unsere Mitarbeiter in der Ausstellung freuen sich über Ihren Anruf!

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

ELEMENTS Coburg

Garden-City-Str. 40

96450 Coburg

09561/81595

coburg@elements-show.de