Kostenlose Bitrix24 Tools für Ihr Business: CRM, Aufgaben- und Projektmanagement und Collaboration Tools

Bitrix24 Software hilft Ihnen bei der Verwaltung von Projekten, Kundendaten, Zeit und Abrechnungen. Wenn Sie einen weiteren kreativen Kopf in Ihr Projekt integrieren wollen, sorgen wir dafür, dass Sie in Verbindung bleiben. Optimieren Sie die Zusammenarbeit bequem von Ihrem Home-Office aus und verbessern Sie weiterhin Ihre Effizienz.

Projekt- und Aufgabenmanagement

Möchten Sie es vermeiden, dass Ihnen alles aus den Händen gleitet? Eliminieren Sie Stress aus den täglichen Arbeitsabläufen und erledigen Sie Ihre Aufgaben mit Leichtigkeit. Planen, organisieren, kooperieren und behalten Sie den Überblick, während Sie das Team effektiv verwalten und Zeit, Umfang und Kosten ausgleichen.

Dazu werden unbegrenzte Aufgaben- und Projektenanzahl, Kanban und solche Funktionen wie Aufgabenabhängigkeiten, Gantt-Diagramm, Zeiterfassung in Aufgaben, ToDo-Listen angeboten. Mit Bitrix24 planen Sie Ihre Projekte schnell und effizient.

Ihre Vorteile:

Sie verwalten Ihre Projekte, Kalender, Dateien und Kontakte an einem Ort

Sie bleiben organisiert und produktiv mit Checklisten

Sie teilen Ideen und Dokumente ganz einfach

Sie sprechen mit Ihren Mitarbeitern in HD, über mehrere Geräte hinweg

CRM

Bitrix24 CRM stellt die Kunden in den Mittelpunkt Ihres Geschäfts und bietet Ihnen Raum für Wachstum und Verbesserung. Steigern Sie die Geschäftseffizienz, schließen Sie mehr Verkäufe ab, jonglieren Sie mühelos Tausende von Kundeninteraktionen gleichzeitig und bleiben Sie sich Ihren Kundenbedürfnissen komplett bewusst.

Mit der Bitrix24 Plattform können Sie Kundenbeziehungen und alle dazu gehörigen Prozesse organisieren und nachverfolgen. Dies bedeutet: unbegrenzte Kontakte, Angebote, Rechnungen, Produktkataloge, Lead Management u.v.m. Es besteht die Möglichkeit, das CRM mit populärsten sozialen Netzwerken und Messenger zu integrieren und somit die Kundenkommunikation besser und effizienter zu pflegen.

Ihre Vorteile:

Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Interaktionen mit individuellen Berichten und einem zentralen Datenzugriff

Visualisieren Sie Verkaufsaktivitäten und generieren Sie Leads schneller durch den Sales Funnel

Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck mit personalisierten Angeboten und Rechnungen

Erfassung von Leads aus einer Vielzahl von Quellen: Web-Formulare, Messenger, E-Mails und soziale Medien

Führen, verwalten und kommunizieren Sie, egal wo Sie sich befinden

Schaffen Sie Möglichkeiten und verbinden Sie sich auf einer tieferen Ebene mit dem Einsatz von E-Mail-Kampagnen

Collaboration Tools

Der Großteil von echter Arbeit wird in Gruppen erledigt. Kommunikation, Koordination und Abstimmung bringen Ergebnisse, die weit umfangreicher sind als bei individuellen Anstrengungen. Erzielen Sie eine Balance zwischen der hyperpersonalisierten Kommunikation und der ultimativen Zeiteffizienz mit Online-Tools, die jede Interaktion zu einer einfachen und unterhaltsamen Erfahrung machen. Mit Bitrix24 können Sie auf die Welt der digitalen Möglichkeiten zugreifen und gleichzeitig den menschlichen Kontakt am Leben halten.

Zu den Features gehören: Chats, Nachrichten im Activity Stream, Umfragen, Ankündigungen, Telefonie, Unternehmensstruktur, Screensharing, Videokonferenzen, Kalender u.v.m.

Ihre Vorteile:

Teilen Sie sofort Reaktionen, Nachrichten und Statusaktualisierungen im internen Nachrichtensystem

Vermeiden Sie Missverständnisse und stellen Sie für alle in einem Gruppenchat die gleichen Informationen bereit

Verwenden Sie Sprach- und Videoanrufe in Echtzeit, um tiefere Beziehungen aufzubauen

Starten Sie Online-Meetings und halten Sie Videokonferenzen, egal wo Sie sich befinden

Websites

Ja, es ist tatsächlich so, Bitrix24 bietet den kostenlosen Website-Builder an. Der kostenlose Bitrix24 Website-Builder ermöglicht es Ihnen, schöne Websites und Landingpages zu erstellen, ohne dafür spezielle Code- oder Designkenntnisse zu besitzen. Der Website-Builder ist mit dem Onlinechat und CRM, den Webformularen, E-Mail-Marketing- und Automatisierungstools integriert, all den Werkzeugen, mit denen Sie die Loyalität Ihrer Kunden stärken und den Umsatz Ihres Unternehmens steigern würden.

Ihre Vorteile:

Die Websites und Landingpages, die mit Bitrix24 erstellt wurde, sind mit unserem CRM bereits integriert

Mithilfe vom multichannel Customer-Service-Center in Bitrix24 können Sie ihren Kunden einen hervorragenden Support anbieten

Zahlreichen vordefinierte Website-Vorlagen und ein visueller Editor stehen Ihnen zur Verfügung

SEO und Web Analytics sind vorhanden

Was noch sehr wichtig ist: Ihre Daten werden in Rechenzentren in Frankfurt-am-Main (Deutschland) gehostet. Diese Rechenzentren entsprechen vollkommen den Datenschutzgesetzen der EU inklusive Directive 95/46/EC. Außerdem bieten wir auch eine On-Premise-Version (Self-Hosted) an.

Oben drauf haben wir eine Überraschung für Sie: erstellen Sie noch diesen Monat einen Bitrix24 Account und erhalten Sie zusätzliche 10 GB Onlinespeicher dazu. Geben Sie einfach bei der Registrierung diesen Gutscheincode ein: Bitrix24InFranken