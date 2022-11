Franken steht für eine große Biervielfalt, mit weit über 250 Brauereien hat die Region gar die größte Brauereidichte weltweit. Zusammen mit hier-gibts-bier.de bringen wir die Vielfalt der fränkischen Brauereilandkarte zu dir nach Hause. Hol' dir den beliebten Bier-Adventskalender* mit 24 fränkischen Bier-Spezialitäten für dich oder als Geschenk für deine Liebsten.

Der Bier-Adventskalender wurde 2021 erstmals aufgelegt, nach dem großen Erfolg war für das Team von hier-gibts-bier.de schnell klar, dass es dieses Jahr wieder eine Auflage geben soll. Dabei setzen die Bier-Spezialisten auf viele neue Sorten und Brauereien, damit auch Wiederbesteller voll auf ihre Kosten kommen. Schnell sein lohnt sich, der Kalender ist auf 500 Exemplare limitiert. Hol' dir das gute Stück jetzt für 57,99 Euro im Online-Shop von hier-gibts-bier.de* (zzgl. Versand).

Fränkischer Bier-Adventskalender 2022 von hier-gibts-bier.de

Die Bier-Veteranen von hier-gibts-bier.de bieten auch in diesem Jahr wieder einen fränkischen Bier-Adventskalender im Online-Shop* an - die Erstauflage im letzten Jahr war nach kurzer Zeit vergriffen. Der beliebte Adventskalender kombiniert weihnachtliche Vorfreude mit fränkischem Biergenuss. Egal ob Klassiker wie Pils, Helles und Weißbier; oder ausgefallenere Sorten wie Rauchbier, Bockbier und das ganz besondere Weihnachtsbier - hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei!

Der Adventskalender punktet mit einer vielfältigen Bierauswahl aus 24 fränkischen Familienbrauereien, dabei setzt hier-gibts-bier.de bewusst auf andere Sorten und Brauereien als 2021. Die genaue Zusammensetzung des Kalenders wird natürlich nicht verraten - lass' dich einfach jeden Tag aufs Neue überraschen und hol' dir die geschmackliche Reise durch das fränkische Bierland nach Hause. Du erhältst den Kalender im Online-Shop von hier-gibts-bier.de für 57,99 Euro (zzgl. Versand). Schnell sein lohnt sich: Der liebevoll gestaltete Kalender ist auf 500 Exemplare limitiert.

Der Bier-Adventskalender für 2022 im Überblick

24 verschiedene Bierspezialitäten von 24 verschiedenen Familienbrauereien aus Franken*

Geschmackliche Vielfalt dank saisonaler Sorten (z. B. Weihnachtsbier, Bockbier, uvm.)

Biergenuss für dich oder als Geschenk für deine Liebsten

Handverlesener Kalender ist auf 500 Exemplare limitiert

Preis: 57,99 Euro zzgl. Versand

Bruchsicher verpackt und rechtzeitig vor dem 1. Dezember bei dir (Versand am 21. November)

Bruchsicher verpackt und rechtzeitig vor dem 1. Dezember bei dir (Versand am 21. November)
Fränkische Bierkultur unterstützen - ausschließlich Biere von regionalen Familienbrauereien

Sichere dir jetzt einen der auf 500 Exemplare limitierten Bier-Adventskalender. Foto: hier-gibts-bier.de

Alle Bier-Fans aus dem fränkischen Raum werden zudem im im Getränkefachmarkt Keil in Bayreuth fündig, in dem das Team von hier-gibts-bier.de als Bierland Pioniere über 400 Bierspezialitäten anbietet - in unserem Artikel stellen wir euch den beliebten Laden vor.