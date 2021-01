Einer von 1.300 Planungs-Helden, Fitness-Checkern, Routen-Kennern, Profi-Spielern, Frische-Kickern, Sinn-Stiftern, Empathie-Trägern oder Kraft-Spendern, kurz gesagt: ein Mitarbeitender mit Herz werden – das ist bei der Diakonie Bamberg-Forchheim möglich. Einrichtungen und Projekte des Wohlfahrtsverbandes gibt es in Bamberg und Umgebung, Forchheim, Ebern, der Fränkischen Schweiz und Schlüsselfeld.

Finanzielle Benefits

Es heißt, eine erfüllende Tätigkeit sei wichtiger als ein Gehaltscheck – aber wer sagt, dass man nicht beides haben kann? Die Diakonie Bamberg-Forchheim ist ein starker Arbeitgeber, der nach Tarif bezahlt und jedem Mitarbeitenden Zusatzleistungen anbietet, die weit über die Angebote anderer Unternehmen hinausgehen. Dazu gehört zum Beispiel eine komplett arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung zusätzlich zum Gehalt.

Urlaubsboni für Arbeitnehmer

Jeder Mitarbeitende bei der Diakonie Bamberg-Forchheim erhält 30 Tage Urlaub – auch die Auszubildenden. Zusätzlich sind der Buß- und Bettag, Heilig Abend sowie Silvester arbeitsfreie Tage. Denn nur wer Raum zur Erholung findet, kann für andere zum Kraft-Spender werden. Langjährige Mitarbeitende profitieren zusätzlich von „Jubiläumstagen“: Ab 10 Jahren Betriebszugehörigkeit erhält der Jubilar bis zu 18 weitere freie Tage im Jahr des Dienstjubiläums.

Fitness im Betrieb

Die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden ist der Diakonie wichtig. Deshalb erhalten Angestellte bei der Diakonie Bamberg-Forchheim eine Gesundheits-Karte, mit der sie kostenfrei oder vergünstigt Schwimmbäder, Thermen, Fitnessstudios oder Physiotherapiepraxen in der Region nutzen können. Einige der Einrichtungen gehen sogar noch weiter und bieten beispielsweise kostenfreie Massagen an.

Zahlreiche Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

Die Kompetenzen und das Know-how der Mitarbeitenden sind die wichtigsten Ressourcen der Diakonie Bamberg-Forchheim. Deshalb bietet der Verband mit Fort- und Weiterbildungen Entwicklungsmöglichkeiten aller Art, damit jeder die berufliche Perspektive erhält, die er sich wünscht.

Familienfreundlichkeit an erster Stelle

Die Diakonie Bamberg-Forchheim unterstützt ihre Mitarbeiter außerdem dabei, Beruf und Privates in Einklang zu bringen. Zum Beispiel mit Wechselmöglichkeiten von Voll- auf Teilzeit und zurück. Familien mit Kindern profitieren vom Familienbudget mit Zuschüssen zu Klassenfahrten, Vereinsbeiträgen oder der Ausbildung der Kinder. In Kindertagesstätten und Horten bezahlen Diakonie-Mitarbeitende nur die Hälfte des regulären Beitrages. Außerdem bietet die Diakonie Hilfen, wenn kurzfristig eine Pflegekraft benötigt wird, oder leistet einen Zuschuss zur Pflege von Angehörigen. So werden die Rahmenbedingungen für eine ausgewogene Work-Life-Balance geschaffen.

Planungssicherheit

Die Stellen bei der Diakonie bieten selbst während einer Krise Sicherheit, denn sie sind essenziell für die Gesellschaft. Das Einstehen für die Schwachen, Arbeiten mit und für die Menschen ist und bleibt aktuell – und ist gefragt: Die Diakonie bietet Jobs mit einem Mehrwert für die Gesellschaft und Jobs mit den größten Zukunftschancen. Hier kann man seine Herzenstätigkeit bei der Diakonie Bamberg-Forchheim finden: www.jobs-diakonie.de/helden

Diakonisches Werk Bamberg Forchheim e.V.

Heinrichsdamm 46

96047 Bamberg

Telefon: 0951 8680-199

E-Mail: bewerbungen@dwbf.de

www.jobs-diakonie.de/helden

www.dwbf.de