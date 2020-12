„Wir leben in einer wunderbaren Stadt, die man von immer neuen, spannenden Seiten erleben kann, auch wenn man wie ich hier geboren ist“, sagt Klaus Lindenmayr. Der Inhaber der Familiendruckerei Digitaldruck Bamberg feiert in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen seines Unternehmens. Mit den Bamberger Karten hat er gleichzeitig eine persönliche Vision zum Leben erweckt. Gemeinsam mit renommierten Bamberger Fotografen, wie Thomas Paal, Ronald Rinklef und Josef Hagen, zeigt er seine Stadt aus immer neuen, wunderschönen Perspektiven.

So haben Sie Bamberg noch nicht gesehen

Einer dieser Fotografen ist der 35-jährige Thomas Paal: „Fotografie ist für mich mehr als nur die Abbildung der Realität mit Hilfe der Kamera“, sagt er. „Vielmehr ist es zu meiner persönlichen Ausdrucksform geworden, in der ich mein Innerstes nach außen kehre und die Betrachterinnen und Betrachter die Welt durch meine Augen sehen lasse.“ Für ihn war es eine „Herzenssache“, an der Aktion teilzunehmen und das Projekt Bamberger Karten zu unterstützen.

Grüße senden und Menschen helfen: Spende für Bamberger Hilfsorganisationen

Wer Lust hat, kann auf der Online-Plattform die einzigartigen Aufnahmen sehen und bestellen. Alle Motive der Bamberger Fotografen können unter www.bamberger-karten.de in der gewünschten Stückzahl noch pünktlich zu Weihnachten bestellt werden. Auch individuelle Text- und Logoeindrucke sind möglich. Ausgewählte Motive gibt es zudem als Kalender oder stilvolles Windlicht: Die historische Altstadt, romantische Blicke auf die Altenburg bei Nacht, wunderschöne Winteransichten oder Bamberg vom Wasser. „Es geht uns mit der Plattform darum, Bambergs schönste Seiten zu zeigen und mit anderen Menschen zu teilen“, so Lindenmayr. Gleichzeitig will er mit dem Projekt anderen Menschen helfen: „10% des Nettoumsatzes des Onlineshops gehen zu gleichen Teilen als Spende an das Bamberger Rote Kreuz und die Lebenshilfe Bamberg.“

70 Jahre Druckerei Lindenmayr

Seit 70 Jahren und bereits in der dritten Generation hat die familiengeführte Druckerei Lindenmayr ihren Sitz in Bamberg. In dieser Zeit ist das Unternehmen den Weg der klassischen Druckerei zum modernen Digitaldruckdienstleister gegangen. Getreu dem Qualitätsversprechen „Drucksachen bis morgen!“ fertigt das Unternehmen unkompliziert, flexibel und vor allem schnell eine Vielzahl an professionellen und hochwertigen Geschäftsdrucksachen: Vom Mailing, Prospekten, spiral- und drahtkammgebundene Broschüren bis hin zu Schulungsunterlagen oder Klammerbroschüren.

"Drucksachen bis morgen!"

Eine weitere Alleinstellung des Unternehmens sind professionelle Veredelungs- und Weiterverarbeitungsverfahren. Als Dienstleister vor Ort produziert die Digitaldruckerei ausschließlich mit Fachkräften auf modernen, professionellen Digitaldruckmaschinen. Ressourcenschonend zu drucken („Green Printing“) ist für Inhaber Klaus Lindenmayr entscheidend. Die Recyclingquote bei Verpackungsmaterialien liegt bei etwa 95%, zudem arbeitet die gesamte Druckerei komplett lösemittelfrei.

Kontakt und Anfahrt

Digitaldruck Bamberg

Inhaber Klaus Lindenmayr

Nürnberger Straße 73

96050 Bamberg

Telefon: 0951 23983

info@digitaldruck-bamberg.de

www.digitaldruck-bamberg.de