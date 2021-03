Seine Karriere in die eigene Hand nehmen, bessere Aufstiegsmöglichkeiten, sichere Zukunft – Gründe und Möglichkeiten für eine Weiterbildung oder Fortbildung berufsbegleitend neben dem Job gibt es viele. Doch mit den vielen Möglichkeiten gibt es ebenso viele Fragen: Welche Weiterbildung oder Fortbildung macht Sinn? Was passt zu mir? Wie viel kostet so etwas? Wo kann ich berufsbegleitend studieren?

Berufsbegleitende Weiter- und Fortbildungen auf der FHM Bamberg

Die Fachhochschule des Mittelstandes in Bamberg (FHM) bietet viele Möglichkeiten, den richtigen Karriereweg für sich zu finden. Egal ob ein Vollzeit-Studium, berufsbegleitend neben dem Job studieren oder als Fernstudium: Die FHM bietet alle Mittel und Wege, seine persönliche Traum-Karriere zu erfüllen.

Studienfächer der FHM Bamberg

Die FHM bietet mit ihren 95 Professoren ein breites Spektrum in folgenden Themenfeldern an:

Psychologie

Pädagogik & Soziales

Wirtschaft

Medien & Kommunikation

Technologie

Ernährung

Gesundheit

Auch Bachelorstudiengänge ermöglicht die FHM:

Digitaler Informationstag am 20. März

Für alle, Hochschulluft schnuppern und ihre eigene Zukunft planen wollen, veranstaltet die FHM Bamberg am 20. März von 10 bis 13 Uhr einen digitalen Infotag und informiert alle Interessierten rund um die Möglichkeiten an der FHM zu studieren. Dabei werden viele Fragen geklärt, wie zum Beispiel: Welche Vollzeitstudiengänge im Bachelor und Master gibt es? Welche Programme sind berufsbegleitend neben dem Job möglich? Was für Fernstudiengänge und Weiterbildungen bietet das Angebot? Wie genau funktioniert die Bewerbung auf einen Studienplatz? Dazu gibt es in einem bunten Programm zahlreiche Vorträge und Schnuppervorlesungen.

Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt online über die Homepage der Hochschule unter www.fh-mittelstand.de/infotag/.

Planungssicherheit – das Studium startet trotz Corona-Pandemie auf jeden Fall

Bewerber können sich bereits jetzt für einen Studienplatz ab Oktober anmelden, denn das Aufnahmeverfahren läuft an der FHM komplett digital ab. Wenn ein Präsenzstudium zum nächsten Studienstart aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich sein sollte, beginnt das Studium an der FHM zunächst in der Onlinelehre über die Plattform der FHM Online-University. „Wir sorgen für Planungssicherheit. Niemand verliert bei uns durch die aktuelle Situation Studienzeit“, sagt Prof. Dr. Konstantinos Karanikas, wissenschaftlicher Leiter der FHM Bamberg. Die FHM hat 15 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet und kann deshalb schnell und ohne Qualitätsverlust auf die Pandemie-Gegebenheiten reagieren.

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bamberg

Pestalozzistraße 10

96052 Bamberg

Fon: +49 951 2978890

Fax: +49 951 29788929

bamberg@fh-mittelstand.de

Studiensekretariat Öffnungszeiten

Mo. - Do.: 8.00 bis 17.00 Uhr

Fr.: 8.00 bis 16.00 Uhr