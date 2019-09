Die Kieser Training-Methode ist seit über 50 Jahren auf gesundheitsförderndes Krafttraining an Maschinen spezialisiert. Es garantiert einen maximalen Trainingserfolg – egal, ob man einem verspannten Nacken entgegenzuwirken möchte, bestimmte Muskelgruppen aufbauen oder Ungleichheiten im Rückenbereich beseitigen möchte. Außerdem trägt Kieser-Training zur Vorbeugung von Stoffwechselerkrankungen, zur Anregung der Fettverbrennung sowie dem Erhalt von Kraft und Beweglichkeit bei. Das ganzheitliche Training stellt sicher, dass wirklich alle wichtigen Gruppen des Körpers trainiert werden.

Kieser Training öffnet die Türen für interessierte Besucher

Am Samstag, den 28. September präsentiert Kieser Training am „Tag der offenen Tür“ von 10 bis 18 Uhr ihr gesundheitsförderndes Trainingskonzept sowie das umfangreiche Leistungsspektrum. Den gesamten Tag über können sich die Teilnehmer im Studio in Bamberg vom Krafttraining inspirieren lassen und spannende Dinge über den eigenen Körper erfahren.

Auf Entdeckungsreise des eigenen Körpers

Wie kann man Rückenschmerzen im Alltag bremsen? Wie stark ist die Oberschenkelmuskulatur? Und wie lässt sich das biologische Alter bestimmen?

Auf alle diese spannenden Fragen bekommen Besucher und Besucherinnen eine Antwort. So bietet Kieser Training von 10 bis 18 Uhr zahlreiche Möglichkeiten, den eigenen Körper näher kennen lernen. Mit Hilfe von computergestützten Rückenanalysen kann man sich einen Weg zur Stärkung des Rückens zeigen lassen. Außerdem wird am Aktionstag eine Kraftmessung der Oberschenkelmuskulatur und eine Analyse der Körperzusammensetzungen inklusive Bestimmung des biologischen Alters angeboten. Getestet werden dürfen auch die neuen Maschinen zur Kräftigung der Sprunggelenke.

Individuelle Beratungsmöglichkeiten

Die Mitarbeiter des Teams sind für alle Belange im Bereich Muskeln und Ihres Zusammenspiels geschult. Am Tag der offenen Tür im Studio steht exklusiv von 11 bis 17:00 Uhr eine Ärztin sowie andere geschulte Mitarbeiter für beratende Gespräche zur Verfügung. Sie geben den Teilnehmern Trainingstipps und besprechen, ob ein Training sinnvoll ist und welche Ziele man sich am Anfang setzen sollte. Wer sich bezüglich Krafttraining noch nicht sicher ist, kann gerne ein kostenloses Einführungstraining vereinbaren.

Jetzt die Kieser Training-Methode testen

Interessante Vorträge rund um die Uhr

Zusätzlich zu den Aktionen warten spannende Vorträge rund um das Thema Gesundheit auf die Besucher. Angefangen wir vormittags ab 11:30 Uhr mit „Fersensporn, Achillessehen, Kniegelenk, Sprunggelenk- was hilft bei Sehnenproblemen?“, Referent Dr. Dr. Andreas Först, um 12:00 Uhr „Endlich Rückenschmerzen loswerden! Möglichkeiten der medizinischen Kräftigungstherapie bei Rücken- und Nackenschmerzen“, Referent Therapeut Harald Eisner und um 12:30 Uhr folgt ein Vortrag zum Thema Abnehmen des Gesundheitstrainers Tobias Kloos. Am Nachmittag geht das Programm weiter mit fachspezifischen Vorträgen zu den Themen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Osteoporose. Der Geschäftsleiter Florian Schneider schließt den Tag mit dem Vortrag „Alltag im Büro – vom Mausklick zu Rücken- und Nackenschmerzen“ ab.

Bei Abschluss eines Trainingsabos bis zum 31. Oktober 2019 sparen Sie 100 Euro und können in den ersten 30 Tagen ohne Kosten vom Vertrag zurücktreten.

Alle, die mehr über das Training erfahren möchten, sind am 28. September herzlich zum Tag der offenen Tür eingeladen. Weitere Informationen sind auf der Homepage und auf Facebook zu finden.

Kontakt

Kieser Training Bamberg

Endres Krafttraining GmbH

Fortenbachweg 9

96052 Bamberg

Telefon: 0951 30 28 200

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7.30 – 21.30 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage: 8.30 – 18.00 Uhr

Hier finden Sie das Kieser Training-Studio in Bamberg: