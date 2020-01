Heutzutage ist die flächendeckende Versorgung chronisch nierenkranker Patienten gesichert. Das war aber nicht immer der Fall: 1969, im Gründungsjahr des gemeinnützigen KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V., hatten von jährlich zirka 3000 Patienten mit neu auftretenden chronischen Nierenerkrankungen nur rund 400 einen Behandlungsplatz. Das KfH schuf damals die notwendigen Voraussetzungen, um schrittweise eine flächendeckende Dialysebehandlung in Deutschland zu etablieren. Diese ist mittlerweile gewährleistet und das KfH steht heute als nephrologischer Gesamtversorger für eine umfassende und qualitativ hochwertige Versorgung nierenkranker Patienten.

Das KfH in Franken

Auch in Franken kümmert sich das KfH mit Qualität und Expertise um nierenkranke Patienten – in enger Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Haus- und Fachärzten vor Ort sowie gegebenenfalls der kooperierenden Klinik und/oder der kooperierenden nephrologischen Facharztpraxis. Frankenweit sind an mehr als 20 Standorten qualifizierte Teams aus Fachärzten, Fachpflegekräften und Medizinischen Fachangestellten um die Patienten in den KfH-Zentren da.

Prävention und Früherkennung von Nierenerkrankungen

Das Engagement des KfH für nierenkranke Patienten geht dabei heute klar über die Sicherung der Dialyseversorgung hinaus: Im Vordergrund stehen die Prävention und Früherkennung von Nierenerkrankungen in den nephrologischen Sprechstunden der KfH-Nierenzentren. In diesem Zusammenhang spielt zum Beispiel auch die Mitbehandlung von Patienten mit Bluthochdruck und Diabetes eine Rolle: Beide Volkskrankheiten sind nicht selten Auslöser für Nierenerkrankungen. Ziel ist es, den Patienten ein Leben unabhängig von der Dialyse zu ermöglichen und ihm die eigene Nierenfunktion so lange wie möglich zu erhalten.

Weiterer Schwerpunkt ist die kontinuierliche Nachbetreuung nierentransplantierter Patienten und auch die medizinische Betreuung von Heimdialysepatienten erfolgt im Rahmen der Sprechstunden.

Die passende Behandlung

Wenn ein Nierenversagen nicht mehr abzuwenden ist, ermöglicht das KfH jedem Patienten die für ihn und seine spezielle Situation bestmögliche Therapie. Dabei spielen medizinische Aspekte, Lebensumstände und die Mitverantwortung des Patienten eine wichtige Rolle. Mit der Peritoneal- und der Hämodialyse stehen dabei zwei grundsätzlich gleichwertige Behandlungsmöglichkeiten zur Wahl. Ebenso wichtig wie die Frage des Dialyseverfahrens ist die Frage, wo die Dialysebehandlung durchgeführt wird – im Nierenzentrum oder zu Hause. Das KfH bietet deshalb alle Dialysen als Heimdialyse, als Zentrumsdialyse sowie als Zentralisierte Heimdialyse an.

Kontakt

KfH-Nierenzentrum Bamberg

Hertzstraße 26

96050 Bamberg

Telefon: 0951/91768-0