Knippen Hörakustik begeistert seit 1997 mit revolutionärer Technik bei Hörgeräten. Immer auf dem neuesten Stand sein – das ist das Motto des Familienunternehmens, das in Bamberg und Hirschaid sitzt und langjährige Erfahrung mit technischer Innovation mischt.

Familiäre Fachkompetenz

Das Unternehmen Knippen Hörakustik punktet mit fachlicher Kompetenz. In Zahlen bedeutet das: vier Hörgerätemeister und eine Audiotherapeutin. Ganz vorne steht Reinhard Knippen, Inhaber der Firma. Er ist zertifizierter Hörakustikmeister und blickt bereits auf eine über 35-jährige Berufserfahrung als Hörgeräteakustiker zurück. Durch seine langjährige Erfahrung weiß er, was ein besonders wichtiger Punkt für den Erfolg eines Unternehmens ausmacht: gut geschultes Personal. Alle Mitarbeiter des Teams an den Standorten Bamberg und Hirschaid sind daher mit häufigen und regelmäßigen Fortbildungen professionell aus- und weitergebildet.

Perfekter Rund-um-Service

Für Knippen Hörakustik ist es nicht nur wichtig, dass seine Kunden mit einer umfangreichen Beratung das individuell passende Hörgerät finden, sondern dass sie ein umfangreiches Leistungsspektrum an Kundenservice erhalten. Ein Hörgerät lebt lange und will gut betreut sein. Zum guten Kundenservice gehört für das Unternehmen Knippen eine gute Erstberatung mit präziser Anpassung – unterstützt durch modernste Technik und Produkten von führenden Herstellern Deutschlands – ein richtiges Einfühlvermögen in die individuelle Hörsituation und Technik, die stets auf dem neuesten Stand der Entwicklung sind.

Übrigens: Kunden können bei Knippen Hörakustik ihre neuen Hörgeräte kostenlos Probe tragen und müssen nicht die Katze im Sack kaufen.

Online können die Kunden Termine ausmachen, indem sie einfach auf der Webseite die gewünschte Leistung und den gewünschten Standort angeben.

Hörgerät mit künstlicher Intelligenz

Knippen Hörakustik überzeugt mit dem Produkt Livio Edge AI für ein revolutionäres Klangerlebnis mit Hörgeräten: Durch künstliche Intelligenz kann das Gerät in anspruchsvollsten Hörumgebungen wie Familientreffen oder Restaurantbesuchen eine völlig neue Klangperformance herstellen – mit einem Fingertipp. Mit einem Doppeltipp auf das Gerät für der Edge Modus sofort eine AI-basierte Analyse der Hörumgebung durch und nimmt umgehend intelligente Anpassungen vor.

Das Hörgerät ist individuell so geformt, sodass es bequem und sicher in den Gehörgang passt. Verschiedene Farboptionen ermöglichen es, diskret zu sein oder das neue In-Ear-Hörsystem zu Schau zu stellen – ganz nach Kundenwunsch. Das dazugehörige Ladegerät liefert eine bis zu 24-stündige Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung – für eine persönliche Unabhängigkeit an jedem Ort.

Vorteile des Hörgeräts Livio Edge AI

Individuelle Anpassung der Hörumgebung

Moderne AI-Technologie

Revolutionäre Klangqualität

Wiederaufladbarer Akku

Lange Akkulaufzeit

Kontakt

Knippen Hörakustik Bamberg

Franz-Ludwig-Str. 7

96047 Bamberg

Telefon 0951 21882

E-Mail info@knippen-hoerakustik.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung