Da seit Anfang August Messeveranstaltungen in Bayern unter Auflagen wieder möglich sind, kann am 25. September auch die Jobmesse der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen stattfinden. Diese wird auch in ihrer zweiten Auflage in enger Kooperation mit den Wirtschaftsförderungen der Stadt und des Landkreises Bad Kissingen sowie der Staatsbad GmbH ausgerichtet und läuft von 10 bis 18 Uhr in der Wandelhalle.

Jobmesse auch digital erlebbar

Für die diesjährige Jobmesse gibt es bei freiem Eintritt eine Vielzahl von Neuerungen: zum Beispiel ein eigenes Ausstellerportal, eine Messebroschüre in digitaler und gedruckter Form sowie das Videoformat „Alex fragt nach“. Alex Hahn, Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen, besuchte hierfür mehr als 20 Aussteller im Landkreis und führte mit ihnen via Handykamera ein kurzes Vorstellungsgespräch. Die Arbeitgeber stellen sich darin bei den Fach- und Führungskräften vor und beantworten unter anderem die Frage, warum man gerade zu deren Unternehmen kommen sollte. Unter dem Hashtag #alexfragtnach sind die mehrminütigen Videos auf sämtlichen Social-Media-Kanälen der Jobmesse Bad Kissingen (Facebook, Instagram, YouTube) abrufbar. Außerdem werden die Vorträge der Jobmesse auch live gestreamt – man kann sie den ganzen Tag live verfolgen.

Zahlreiche Aussteller

„Wir freuen uns sehr darauf, die Jobmesse – zumindest laut aktuellen Bestimmungen – in der Wandelhalle abhalten zu dürfen“ sagt Julia Meder, Vorstandsmitglied der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen. „45 Aussteller nehmen teil, 25 davon waren schon 2019 dabei. Unsere Aussteller werden bis zur Jobmesse auf unseren Social-Media-Kanälen vorgestellt, damit alle Interessierten sich bereits vorab ein erstes Bild machen können, welche Unternehmen und welche Branchen auf der Jobmesse vertreten sind“.

Hier eine Auswahl der Aussteller 2021

Hygienevorschriften

Bei der Jobmesse in der Wandelhalle gelten am 25. September Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, die ebenso verpflichtend sind wie Anweisungen der Hygienebeauftragten und des Jobmesse-Teams vor Ort. Mehr Informationen unter www.jobmesse-kg.de oder unter „Jobmesse Bad Kissingen“ auf Facebook, Instagram und YouTube.

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen

Mainaustr. 33-35

97082 Würzburg

0931/4194363

steffen.zink@wuerzburg.ihk.de

Öffnungszeiten und Anfahrt der Jobmesse Bad Kissingen

Samstag, 25.9.21: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr