Seit 11 Jahren garantiert das Autohaus Plettner in Coburg professionelle Abwicklung, Qualität und Leidenschaft für die automobile Welt. Mit der Übernahme des FIAT Autohauses Reinhardt in Coburg-Scheuerfeld wurden nun die Kompetenzen an den jeweiligen Standorten gebündelt und das Portfolio an Services erweitert.

1a Autoservice Plettner am Standort Vorderer Floßanger

Am Standort Vorderer Floßanger wurden bisher vor allem Neuwagen und Gebrauchtwagen verkauft. Unter dem neuen Werkstattleiter Holger Kunzelmann liegt hier nun das Augenmerk auf dem Werkstattbetrieb. Eine der Kernkompetenzen von 1a Autoservice Plettner besteht in der 3D-Achsvermessung.

Hochmoderne Technik in der Werkstatt

Das hochmoderne System macht es möglich, extrem tiefergelegte Fahrzeuge, aber auch Wohnmobile und große Transporter zu vermessen und einzustellen. Seit dem Jahr 2020 ist der 1a Autoservice Plettner zudem offizieller Webasto-Stützpunkt für Coburg Stadt und Land. Mit einer Standheizung von Webasto wird Ihr Auto jederzeit zur Rundum-Komfortzone. Egal ob Neuwagen oder Youngtimer, klein oder groß, ob Diesel, Benziner, Hybrid oder Elektro – Mit dem 1a Autoservice Plettner kommen Sie immer und überall sicher und gut an.

Neu- und Gebrauchtwagenverkauf am neuen Standort

Am neuen Standort in Coburg-Scheuerfeld spezialisiert sich Betriebsleiter Thomas Plettner vor allem auf den Neu- und Gebrauchtwagenverkauf, unter anderem von Transportern und Minitrucks.

Diese Marken bietet das Autohaus Plettner

Zu den Handelsmarken zählen Subaru, FIAT, FIAT Professional, die italienische Marke Abarth, leichte Nutzfahrzeuge und SUVs der chinesischen Marke DFSK und Fahrzeuge der chinesisch-amerikanische Elektro-Marke Seres.

Elektromobilität beim Autohaus Plettner

Der Standort Scheuerfeld verfügt zudem über eine gute Ladesäulen-Infrastruktur und auch die Mechaniker von Automobile Plettner besitzen eine spezielle Hochvolt-Ausbildung. Aus dem großen Lagerbestand an Neu- oder Gebrauchtfahrzeugen können Sie Ihr Wunschauto auswählen oder ein neues Modell bestellen, welches nach Ihren Wünschen konfiguriert und angefertigt wird. Gerne können Sie auch eine Probefahrt buchen, um Ihr Traumauto erst einmal zu testen oder um den bestmöglichen Wert für Ihren Gebrauchtwagen zu ermitteln.

Persönliche Beratung und professioneller Service

Bei 1a Autoservice und Automobile Plettner werden Sie von aufmerksamen und kompetenten Mitarbeitern beraten, die auf Ihre Wünsche eingehen, Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen und Ihnen darüber hinaus auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanzierungs- und Leasingvereinbarungen empfehlen. Ihr Autohaus für Coburg Stadt und Land bietet Ihnen eine umfassende Auswahl für jedes Budget. Auch nach dem Kauf ist Automobile Plettner für Sie da – der Kundenservice garantieret Ihnen durch hochqualifizierte Mitarbeiter und Originalersatzteile einen schnellen und zuverlässigen Service.

Kontakt der beiden Autohäuser

1a Autoservice Plettner

Vorderer Floßanger 2A

96450 Coburg

Tel.: 09561/3511984

werkstatt@autoservice-plettner.go1a.de

Plettner Automobile

Eichhofweg 9

96450 Coburg-Scheuerfeld

Tel.: 09561/30013

info@plettner-automobile.de