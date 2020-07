Feser Scharf bringt die britischen Premiummarken Jaguar und Land Rover zurück nach Bamberg. Betriebsleiter Steffen Rommel und sein Team empfängt seine Gäste im jungen Archdesign-Autohaus mit moderner Jaguar Land Rover CI. Nach 14 Monaten Umbauzeit feiert das Autohaus seine Neueröffnung und begeistert mit seiner zeitlosen Modernität der Marken Jaguar und Land Rover.

Neuer Showroom in Hallstadt

Seit Dezember 2018 ist die Feser Scharf GmbH mit Steffen Rommel und seinem Team zu Hause in Bamberg. Innerhalb eines Zeitraums von rekordverdächtigen sechs Wochen wurde der innovative JLR-Cube umdesignt, das alte Werkstattgebäude modernisiert und auf den allerneuesten Stand der Technik gebracht. Die vorläufige Krönung war das Opening-Event Ende Januar 2019 mit 280 Gästen noch vor dem Teilabriss des alten Autohausteils. Nach weiteren 14 Monaten Umbauzeit war es schließlich soweit: Das Autohaus Feser Scharf kann seinen hochmodernen und topdesignten Neubau endlich präsentieren – coronabedingt musste die große Neueröffnung des Neubaus am 28. März 2020 leider verschoben werden. Der bisherige Cube an der Emil-Kemmer-Straße 23 dient nun als zusätzliche Ausstellungsfläche und „SVO-Center“ für die stärksten und exklusivsten Jaguar und Land Rover Modelle. Das Hauptgebäude mit prächtigem und modernem Showroom für beide Marken ist fertiggestellt und bildet mit der Werkstatt eine Einheit.

Neubau präsentiert sich geräumig und modern

Das CI-Highlight im „JLR-Archdesign“ verfügt über einen 700 Quadratmeter großen Showroom, einen separaten Auslieferungsbereich und sieben Werkstattplätze mit Dialogannahme – alles komplett neu. Hier verbinden sich Kundennähe und exzellente Serviceleistungen. Die 3000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche bietet zudem eine reichliche Auswahl an APPROVED Fahrzeugen. Damit steht Feser Scharf für höchste Qualität und bietet für seine Gebrauchtwagen sogar eine zweijährige Garantie.

Besonders stolz ist das Autohaus auf die Mitarbeiter im Service-/Teiledienst und Werkstattbereich, die nicht nur bei JLR ausgebildet und zertifiziert sind, sondern auch jahrelange Praxiserfahrung für beide Marken mitbringen.

Attraktive Angebote zur Eröffnung für Neu- und Gebrauchtwagen

Aufgrund von Covid-19 mussten die Kunden auf die große Neueröffnung im März 2020 verzichten. Stattdessen profitieren sie jetzt von besonders attraktiven Eröffnungsangeboten für die gesamte Modellpalette vom neuesten vollelektrischen Jaguar I-Pace, über hocheffiziente Mid-Size SUV (Leasing ab 299,-€ ohne Auszahlung möglich), die Neuauflage der Geländewagen-Ikone Land Rover Defender, bis hin zu sportlichsten Modellen beider Marken. Aktuell mit der Aktion "Wir schenken die Mehrwertsteuer". Ausgewählte Modelle erhalten darüber hinaus noch einen weiteren "Feser Scharf-Eröffnungsbonus".

Das Team von Autohaus Feser-Scharf

Aktuell begrüßen die 15 Mitarbeiter unter Berücksichtigung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregeln Interessenten für Neuwagen und APPROVED-Fahrzeuge im Autohaus, um sie von der faszinierenden Welt der britischen Premiummarken zu begeistern oder um den Kundendienst und sämtliche Wartungsarbeiten durchzuführen.

Weitere Informationen rund um Jaguar Neuwagen, Gebrauchtwagen und die aktuelle Erreichbarkeit in Corona-Zeiten finden Sie auf der Website. Bei Fragen können Sie das Team des Autohaus Feser-Scharf problemlos digital über das Kontaktformular erreichen.

Kontakt und Öffnungszeiten

Feser Scharf GmbH

Emil-Kemmer-Straße 23

96103 Hallstadt

E-Mail: info.hallstadt@feser-graf.de

Tel: 0951/7002970

Öffnungszeiten (Verkauf):

Montag bis Freitag von 9 - 18 Uhr

Samstag von 10 - 14 Uhr (nur Verkauf geöffnet)

Öffnungszeiten Service, Teile und Zubehör:

Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr