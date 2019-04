Das grüne Herz von Thüringen – der Thüringer Wald – gilt als Paradies für Natur- und Sportfreunde. Einheimische und Aktivurlauber kommen auf gut 1.000 Quadratkilometern voll auf ihre Kosten. Es ist die Mischung aus dichtem Waldbewuchs, idyllischen Tälern und einem einzigartigen Panorama, die Jahr für Jahr Wanderer, Radfahrer und Wintersportbegeisterte in ihren Bann zieht.

Schnell mit dem Auto zu erreichen: Der Inselsberg mit Sommerrodelbahn

Inmitten des Thüringer Waldes - südlich vom Rennsteig - steht einer der höchsten Berge der Region: Der 916 Meter (NN) hohe Inselsberg. Rund um das Bergplateau erstreckt sich der Inselsberg auf ein circa 148 Hektar großes Terrain. Ausgedehnte Wälder, weitläufige Bergwiesen und romantische Waldlichtungen lassen die Herzen von Outdoor-Freunden höher schlagen.

Von Franken aus ist der Inselsberg schnell zu erreichen. So sind es zum Beispiel von Bamberg, den Haßbergen oder Coburg aus weniger als zwei Autostunden. Ideal also für einen Tagesausflug oder für ein verlängertes Wochenende. Dort angekommen empfehlen wir, den 21 Meter hohen Aussichtsturm zu erklimmen, der mit einer 360-Grad-Panoramaaussicht überzeugt. Bei klaren Sichtverhältnissen kann man sogar die Wasserkuppe in der Rhön sehen.

Ein echter Magnet für Familien ist die Sommerrodelbahn auf dem „Kleinen Inselsberg“. Wer Spaß und Adrenalin sucht, ist hier genau richtig. Der Funpark Inselsberg hat in der Sommersaison (von Ende März bis Ende Oktober) täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte liegt bei 20 Euro für Kinder (bis 14 Jahre) und 25 Euro für Erwachsene (ab 15 Jahre). Daneben gibt es auch Einzelkarten. Wir haben uns im Funpark umgesehen und sagen Ihnen, ab welchem Alter Rodelbahn, „Wie-Flyer“ und Co. geeignet sind.

Rodelspaß am Inselsberg mit bis zu 40 km/h

Die Sommerrodelbahn ist in der Region bei Tabarz und Brotterode eine echte Institution – und das schon seit 1992. Auf 1.000 Meter Länge sorgen 12 Steilkurven und ein Höhenunterschied von 65 Metern für den nötigen Kick. Kleine und große Abenteurer rauschen mit bis zu 40 km pro Stunde ins Tal. Ein automatisches Liftsystem zieht die Gäste wieder entspannt zur Bergstation hoch. Die Rodelbahn ist für Kinder ab drei Jahren geeignet, ab acht Jahren dürfen die Kleinen ohne Erwachsenen fahren.

Mit dem „Wie-Flyer“ ins Tal „schweben“

Neben der Rodelbahn gibt es seit 2018 mit dem „Wie-Flyer“ eine Art eine „Action-Gondel“ im Funpark. In einem Twin-Seater, der oben ein einem Schienensystem befestigt ist, wird man bis zu 40 km/h schnell durch die Luft befördert. Besonders wuchtig geht es in den Kurven der rund 500 Meter langen Strecke zu, wobei man ein Flugfeeling der besonderen Art verspürt. Der „Wie-Flyer“ ist neben der Rodelbahn ohne Frage die spektakulärste Attraktion im Funpark. Geeignet für Kinder ab sechs Jahren oder größer 1,20 Meter mit Begleitung. Ab acht Jahren dürfen die Kinder alleine auf den „Wie-Flyer“.

Die Fahrt im „Wie-Flyer“ im Video:

Im Hochseilgarten Höhenluft schnuppern

Wer seine eigene Kraft austesten möchte, ist beim „Rennsteig-Fox“ genau richtig. Dort kann man befestigt am Klettergurt an einem Seil von Plattform von Plattform sausen. Der Parcour hat eine Gesamtlänge von 243 Meter und ist für Kinder ab acht Jahren in Begleitung eines Erwachsenen nutzbar.

Action in der Natur für die ganze Familie

Wer noch Energie hat, kann sich auf dem Abenteuerspielplatz, austoben. Auf dem Spielplatz gibt es eine Kletterburg, Autoscooter, eine Trampolin-Anlage, einen Nautic-Jet, Spiele-Bagger uvm. Hier kommen also auch die kleinsten Besucher auf ihre Kosten.

Auf der Terrasse des Panoramagrills gibt es leckere Snacks, kühle Getränke und Kaffee/Kuchen. Ausgehungerte Abenteurer können hier also wieder auftanken.

Ein Tagesausflug zum Inselsberg lohnt sich in jedem Fall. Aufgrund des breiten Angebots ist für jedes Alter etwas dabei!

Kontakt

Betriebsstätte Sommerrodelbahn Inselsberg

Kleiner Inselsberg 3

98596 Brotterode-Trusetal

Telefon 036840 / 32 370

Hier finden Sie den Funpark Inselsberg: