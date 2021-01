Wie so vieles finden auch die Ausbildungsmesse in Kitzingen 2021 in anderer Form statt: nämlich digital. Vom 5. bis 12. Februar laden Stadt und Landkreis Kitzingen zur Berufsorientierung in den virtuelle Hangar ein.

60 Aussteller auf der Ausbildungsmesse Kitzingen

Acht Tage lang – von Freitag bis Freitag, 5. bis 12. Februar, ist die Seite www.bit-kt.kitzingen.info allen interessierten Schülern und Eltern öffentlich zugänglich – und das natürlich rund um die Uhr. Beim Klick auf die Homepage betreten sie den virtuellen Hangar und haben von dort aus die Chance, sich in drei Messehallen umzuschauen: Handwerk & Handel warten hinter der ersten Tür, Dienstleistung & schulische Ausbildung stecken in Halle 2 und im dritten Bereich macht sich die Industrie breit. Insgesamt sind in den virtuellen Messehallen ca. 60 Stände besetzt. Neben Firmen und weiterführenden Schulen sind auch die Handwerkskammern vertreten und informieren umfassend über die Vielfalt an Berufen.

Ganz neues Format: Die Ausbildungsmesse Kitzingen findet online statt

Jede Firma bzw. jede Organisation hat einen eigenen Messestand, der mit einem Klick auf deren Logo betreten wird. Was die Besucher dort erwartet, hängt ganz vom Aussteller ab. Flyer werden dort zu finden sein, das ein oder andere Video und bei einigen auch ein Live-Chat. Bei der Stadt Kitzingen zum Beispiel wird es die Funktion „Frag Nico“ geben, bei der die Schüler deren aktuellen Auszubildenden Nico löchern dürfen.

Rahmenprogramm: Bewerbungscoaching und Chatfunktion

Neben der individuellen Präsentation der einzelnen Aussteller gibt es auch allgemeine Infos, die im Laufe der Woche auch noch ergänzt werden. So sind zum Beispiel Videos geplant mit Tipps zur richtigen Bewerbung oder ein Coaching fürs Bewerbungsgespräch. In der virtuellen Lounge können Schüler auf einer Videoleinwand das Eröffnungsvideo der Berufsinformationstage sehen, das Oberbürgermeister Stefan Güntner und Landrätin Tamara Bischof am Freitag, 5. Februar, aufnehmen werden. Ein fester Programmpunkt wird auch die Chatfunktion am Freitag, 12. Januar, sein. Dann ist von 9 bis 16 Uhr an allen Ständen ein direkter Live-Kontakt möglich.

Gewinnspiel: Es warten drei Air Pods Pro

Wie sonst auch, wurden alle Schulen in der Region über die virtuelle Version der Berufsbörse informiert. Über die Lehrer sollen gezielt Einladungen an die Schüler ausgesprochen und Ticket-Codes verteilt werden. „Das ist als zusätzlicher Anreiz für die Jugendlichen gedacht“, erklärt Claudia Biebl, die die Messe seitens der Stadt aus organisiert hat. Registrieren sich die Schüler online mit dieser Nummer, landen sie in einem Lostopf und haben am Ende die Chance eine von drei Apple Air Pods Pro zu gewinnen.

Das sind die Vorteile der Ausbildungsmesse

Wichtig sei allen Beteiligten von Anfang an gewesen, dass es auch 2021 eine Plattform für junge Menschen gibt, auf der sie sich informieren können, welche Wege ihnen nach der Schule offen stehen – und das sind viele, wirft man einen Blick auf die Anzahl an möglichen Weiterbildungen, Ausbildungen und Studiengänge. Auf der Messe bekommen die Schüler einen umfassenden Überblick und eine willkommene Orientierungshilfe. Es profitieren jedoch nicht nur die Besucher, sondern auch die Aussteller. Wie Biebl betont, sei es für die hiesigen Betriebe gerade in Bezug auf Nachwuchsmangel enorm wichtig, bei jungen Menschen auf sich aufmerksam zu machen.

Mit dabei sind unter anderem folgende Aussteller

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Aussteller!

Kontakt und Informationen

Claudia Biebl

Stadt Kitzingen

Kaiserstr. 13/15

97318 Kitzingen

09321 / 20 1050

claudia.biebl@stadt-kitzingen.de

www.kitzingen.info

www.bit-kt.kitzingen.info