Mehrere Wochen in die weite Natur Skandinaviens eintauchen, die traumhafte Küste Portugals entlangfahren, die schönsten Orte Italiens entdecken, eine Genussreise durch Frankreich machen – und überall, wo man ist, das Gefühl vom luxuriösen Zuhause haben. Es ist mehr als ein werbliches Versprechen des Schlüsselfelder Unternehmens Morelo, denn diese Reisemobile wurden einzig und allein aus der Liebe zum komfortablen und luxuriösen Reisen und Entdecken gebaut. Das merkt man mit jedem Morelo Fahrzeug.

Made in Germany – ein Qualitätsanspruch von Morelo

Bei Morelo vermischen sich deutsche Handwerksqualität mit enthusiastischen Reisemobilisten, immer mit dem persönlichen Anspruch, das perfekte Gefährt für Entdeckungsreisen jeglicher Art zu entwickeln. Die Manufaktur vereint modernste Produktionstechnik mit traditioneller Handwerkskunst zu Fahrzeugen absoluter Luxusklasse. Dabei setzt das Unternehmen auf die Fertigung in Deutschland, auch bei Aufbau-Elementen und Zubehör sowie der Auswahl des Werkzeuges und der Maschinen – alles made in Germany. Morelo arbeitet deshalb auch eng mit deutschen Traditionsfirmen als Zulieferer zusammen, wie zum Beispiel KO, Joos und Fahrzeugbau Meier. Bei Morelo geht erst ein Reisemobil aus dem Werk, wenn alles perfekt und zu 100 % First Class ist.

Die Geschichte hinter dem fränkischen Erfolgsunternehmen

2010 hat Jochen Reimann seinen und den Traum seines späteren Geschäftspartners Reinhard Löhner wahr werden lassen und Morelo gegründet. Der erste Prototyp im Januar 2010 war der Morelo Palace 90M. Damals gab es noch kein eigenes Werk, man hat den Prototypen in einer angemieteten, unisolierten kleinen Blechhalle gebaut und diesen schließlich im August 2010 auf dem Caravan Salon veröffentlicht. Damit begann die Erfolgsreise von Morelo. In den folgenden Jahren hat das Unternehmen zahlreiche Auszeichnungen für die qualitative und herausragende Arbeit erhalten: Unter anderem hat Morelo den „Bayerischen Gründerpreis“ bekommen, den „Großen Preis des Mittelstandes 2018“, den „RMI König Kunde Award 2019“, den „German Brand Award“ oder den „German Design Award“.

Jeder, der nun auch bereit ist, demnächst die Welt neu zu entdecken, sollte seine erste Reisestation bei Morelo einplanen.

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Morelo Reisemobile GmbH

Helmut-Reimann-Straße 2

96132 Schlüsselfeld

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr

Telefon: 09552/929600

E-Mail: info@morelo.eu

Webseite: www.morelo-reisemobile.de