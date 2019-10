ASK  Innovation seit 1860 in Kulmbach!

Seit 1860 ist die ASK August Schneider GmbH & Co. KG der zuverlässige Partner kommunaler Versorgungsbetriebe und der Industrie. Neben der ersten Kulmbacher Wasserleitung gehören zahlreiche große Wasser- und Gasleitungsprojekte sowie Quellgebietssanierungen fest zu unserer Firmengeschichte.

Hochwertige Ausführungen im Bereich Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme

Mit unserer langjährigen Erfahrung und DVGW-Zertifizierungen auf höchstem Niveau liefern wir fachlich und qualitativ hochwertige Ausführungen im Bereich Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme. Wir schaffen und sichern dabei tagtäglich Infrastruktur und gewährleisten, dass Gas- und Wasser den Weg zu Ihnen nach Hause finden!

Unterwegs in ganz Franken mit modernstem Arbeitsgerät

Dabei sind wir vom einzelnen Hausanschluss bis hin zur kompletten Erschließung eines Neubaugebiets oder Verlegung von Fernleitungen in den Bereichen Gas und Wasser für unsere Auftraggeber in ganz Franken unterwegs. Mit modernstem Arbeitsgerät sichern wir nicht nur die Qualität unserer Leistung, sondern sorgen auch für hohe Arbeitssicherheit und effiziente Ausführung.

Familienunternehmen mit langer Tradition

Als Familienunternehmen stehen neben unseren Kunden unsere Mitarbeiter für uns im Mittelpunkt. Deswegen reicht es uns nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz und stete Aus- und Weiterbildung anzubieten. Mit der wahrscheinlich besten betrieblichen Altersvorsorge der Branche sorgen wir aktiv für den Ruhestand unserer Mitarbeiter vor.

Ausbildungsbetrieb mit Perspektive und Zukunft

Als Ausbildungsbetrieb bilden wir zudem regelmäßig junge Menschen aus, die mit uns in unserem starken Team arbeiten wollen. Dabei bietet der Beruf des Rohrleitungsbauers aufgrund seines technischen Anspruchs, des hohen Maschineneinsatzes und der mittlerweile zum Einsatz kommenden Materialvielfalt immer wieder neue und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Unsere Auszubildenden profitieren neben der im Bau üblichen hohen Ausbildungsvergütung von der großen praktischen Erfahrung unserer Poliere und können mit Abschluss ihrer Ausbildung auf fundierte theoretische und praktische Kenntnisse zurückgreifen.

Die Ausbildung bei ASK bietet Perspektive und Zukunft und vor allem den Einstieg in ein interessantes und spannendes Arbeitsumfeld. Komm zu uns und werde Teil unseres Teams!

Kontakt

ASK GmbH und Co KG

Am Goldenen Feld 27

95326 Kulmbach

Ansprechpartnerin:

Frau Christina Passing

Email: bewerbung@ask-gruppe.de