ASB Kronach eröffnet neue Geschäftsstelle

Mit einem Tag der offenen Tür feiert der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Kronach am Sonntag, 30. Juni, ab 10.30 Uhr die Einweihung seiner neuen Geschäftsstelle im Kronacher Stadtgebiet. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, einen Blick auf das neue Domizil in der Siechenangerstraße zu werfen. Interessierte können nicht nur die neuen Räume begutachten, sondern auch die Rettungshundestaffel des ASB in Aktion erleben oder den ASB-Wünschewagen Franken besichtigen. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Räumliche Enge und dezentrale Lage machten den Umzug notwendig

Der ASB betreibt zwei Seniorenheime in Rothenkirchen und Marktrodach und eine Sozialstation mit Fahrdienst für behinderte und kranke Menschen. Doch die räumliche Enge, die sozialpolitische Entwicklung sowie die Notwendigkeiten der Fahrdienste und der zukunftsorientierten Ausrichtung der Freiwilligendienste machte eine Standorterschließung in der Stadt Kronach unausweichlich. Auf der Suche nach einem adäquaten Standort wurde man in der Siechenangerstraße mit der ehemaligen Kfz-Werkstatt „Eisenträger fündig. Das Gebäude befand sich in einem guten Zustand und bot auch dank des dazugehörigen Grundstücks ideale Voraussetzungen für alle Belange des ASB.

Für den Kauf und die Sanierung des Anwesens wurden 1,7 Millionen Euro investiert. Die Sanierung umfasste die Herrichtung und Erneuerung sämtlicher elektrischer Anlagen, den Einbau einer energieeffizienten Heizungsanlage, die Erneuerung der Fenster und teilweise der Türen. Wand-, Decken, und Fußbodenbeläge wurden ebenfalls erneuert. Außerdem wurden die Sanitäreinrichtungen für die Belange des Dienstbetriebes angepasst.

Im Herzen der Kreisstadt sind nun unter anderem die Geschäftsstelle und der Patientenfahrdienst untergebracht. Vor allem für den Patientenfahrdienst bringt der neue Standort eine große Erleichterung durch kürzere Fahrwege mit sich. Ein regelmäßiges Ziel ist beispielsweise die Helios-Frankenwaldklinik in Kronach, die nun viel schneller zu erreichen ist.

Viel Platz fürs Ehrenamt

Im ersten Obergeschoss, das bisher als Wohnraum genutzt wurde, entstanden auf über 200 Quadratmeter Büros für die Geschäftsführung samt Verwaltung. In der ehemaligen Ausstellungshalle des Autohauses im Erdgeschoss entstanden Schulungsräume für die Breitenausbildung: Erste-Hilfe-Kursen, eigenen Fortbildungsveranstaltungen für Pflegekräfte und Sanitätspersonal, sowie vereinzelt offene Angebote in der Altenhilfe. Bereiche für die zahlreichen ehrenamtlichen Dienste wurden im Erdgeschoss des Gebäudes, wo zuletzt Autos repariert wurden, eingerichtet. Zudem bietet der neue Standort Unterbringungsmöglichkeiten für den ehrenamtlichen Katastrophenschutz, die Sanitätseinsatzgruppe und die Rettungshundestaffel. In der ehemaligen Werkstatthalle entstanden zwölf Abstellplätze für Großfahrzeuge.

Auf dem nördlichen Teil des Geländes entstanden Parkplätze für Mitarbeiter und Gäste, ein Teil der Flächen wurde an die benachbarte Stern-Apotheke vermietet. Der östliche Teil des Grundstücks – eine Grünfläche – kann für Vereinsaktivitäten genutzt werden oder als Erweiterungsfläche für dienstliche Fahrzeuge.

Wer sich selbst ein Bild von den neuen Räumlichkeiten des ASB-Kreisverbandes Kronach machen möchte, ist herzlich eingeladen zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 30. Juni 2019, von 10.30 bis 16.30 Uhr.

Kontakt

Kontakt zum ASB Kreisverband Kronach e.V. erhält man über das Kontaktformular.