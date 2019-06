Arbeiten bei Rösler

Als Arbeitgeber mit langfristig orientierter und nachhaltiger Denkweise sind wir immer an engagierten und qualifizierten Mitarbeitern interessiert. Alle offenen Stellen findest Du auf unserer Homepage unter www.rosler.com/karriere.

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz mit umfassenden Sozialleistungen und freuen uns auf Deine Bewerbung.

Starte mit uns ins Berufsleben

Auch jungen Menschen ermöglichen wir als einer der stärksten Arbeitgeber in der Region, durch Ausbildung oder duales Studium den professionellen Start ins Berufsleben. Das erworbene Wissen kann in unserem Unternehmen direkt in die Praxis umgesetzt werden. Nach dem Abschluss haben Sie beste Übernahmechancen.

Das machen wir

Konzeptionierung und Fertigung von Anlagen für die Oberflächenbearbeitung sowie von kompletten Fertigungslinien. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus.

Unser Technologiemanagement-Team erarbeitet mit dem Kunden zusammen den optimalen Bearbeitungsprozess genau passend zu seinen Werkstücken.

Kontakt

Rösler Oberflächentechnik GmbH

Vorstadt 1

96190 Untermerzbach – Memmelsdorf

Tel: 09533 / 924-0

www.rosler.com