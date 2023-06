ANZEIGE 27.06.2023

Gesundheit

Alles Wissenswerte über Traditionelle Chinesische Medizin - Tag der offenen Tür in der Steigerwald Klinik

Erlebe am Tag der offenen Tür am 16. Juli in der Klinik am Steigerwald die faszinierende Welt der Traditionellen Chinesischen Medizin und erfahre, wie sie nachweislich wirkt. Mit 27 Jahren Erfahrung ist die Klinik am Steigerwald mit seinen Ärzten spezialisiert auf die Behandlung mit TCM und die nachhaltige Wirkung der Chinesischen Medizin.