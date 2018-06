68 Jahre Kundenzufriedenheit

Bereits seit 68 Jahren ist Hampel an der Promenade das führende Fachgeschäft für Dessous, Tag- und Nachtwäsche sowie Bademoden für Sie und Ihn. Roswitha Hampel-Scheper und Erich Hampel freuen sich, dies gemeinsam mit ihrem bestens geschulten Fachpersonal zu feiern. Besonders die gute Beratung schätzen die vielen, vielen Stammkunden – hier merkt man einfach, dass mit viel Liebe und Geduld jeder Kunde ernst genommen wird und man den kompetenten Service eines Fachgeschäftes genießen kann.

Das umfangreiche Sortiment für die Dame an Dessous führender Marken wie Marie Jo, Chantelle, Simone Pérèle, PrimaDonna, Empreinte usw. wird ergänzt durch hochwertige Tag- und Nachtwäsche, Loungewear, Bademoden und Bademäntel. Das Spektrum geht von sportlich-funktional, jugendlich-frisch über romantisch-verspielt oder sexy-verführerisch bis hin zu edel-elegant. Die Herren der Schöpfung finden eine große Auswahl an Marken wie Mey, Calida, Jockey, Novila, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein und viele mehr.

Unter dem Motto „Alles an einem Platz“ bietet Hampel an der Promenade auch ein umfassendes Sortiment an Berufsmode sowie Berufsschuhe für Selbstständige und Mitarbeiter aus Branchen wie Medizin, Gastronomie, Handel, Handwerk und Industrie an. Mit der zentralen Lage am ZOB im Herzen der Bamberger Innenstadt ist das Fachgeschäft mit Herz sowohl zu Fuß, als auch mit dem Bus bequem zu erreichen oder man parkt in den nur 2 Minuten entfernten Parkhäusern problemlos.

Roswitha Hampel-Scheper und Erich Hampel ist es ein besonderes Anliegen, die Innenstadt lebendig und attraktiv zu erhalten, Fachgeschäfte mit geschultem Personal und guter Beratung sind für sie Bestandteil eines lebendigen Zentrums. Beide sind dankbar, dass ihre Kunden Bamberg und ihrem Geschäft die Treue halten und bedanken sich bei allen Kunden mit 20 % Jubiläumsrabatt auf Einkäufe vom 23.06. – 07.07.18 und freuen sich auf Ihren Besuch.