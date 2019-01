50 Jahre erfolgreich den Durchblick behalten

Keine 20 Minuten von Bamberg entfernt, im idyllischen Mistendorf, ist die Denzlein GmbH beheimatet. Hier sitzen die Spezialisten, wenn es um das Thema Fenster, Haustüren und Wintergärten geht. Nahezu 60 Kundentermine pro Tag, die industrielle Produktion im eigenen Haus, Kundendienst und Montage ausschließlich durch festangestellte Mitarbeiter, alles „Made in Germany“ – und das seit 50 Jahren.

Die Unternehmensgeschichte beginnt in einer kleinen Dorfschreinerei

1969 übernahm Schreinermeister Josef Denzlein die Werkstatt von seinem Vater Andreas Denzlein, begann mit der Produktion von Kunststoff-Fenstern und verhalf damit dem seinerzeit neuen Produkt „Kunststoff-Fenster“ zum Senkrechtstart. Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Fensterbaubetriebs.Seitdem sind Denzlein-Fenster in der Region ein Begriff. Von Beginn der Kunststofffensterfertigung an setzt das Unternehmen auf Kömmerling-Profile, eine Marke der Profine-Gruppe mit Sitz in Pirmasens.

In der Folgezeit nimmt das Unternehmen mehr und mehr Produkte ins Repertoire auf. Darunter Haustüren, Wintergärten, Terrassendächer und Beschattungssysteme.

1993 zieht der Spezialist für hochwertige Fenster und Türen an den Ortsrand von Mistendorf. Der Platz im Dorfkern war zu beengt für das schnell expandierende Unternehmen.

Heute befindet sich der Fensterbaubetrieb bereits in 3. Generation im Familienbesitz. 1998 übergab Josef Denzlein die Geschäftsführung an seine Söhne Günther und Richard Denzlein.

Die beiden Brüder führen das Unternehmen wie ihr Vater mit höchstem Anspruch an Qualität, Design und Funktionalität, stets aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen und verantwortungsvoll im unternehmerischen Handeln. Die Denzlein GmbH beschäftigt derzeit knapp 50 Mitarbeiter.

Innovationen sind die Triebfeder

Noch heute werden in Eigenproduktion in erster Linie Kunststoffprofile für Fenster und Haustüren verarbeitet. Neben Fenstern und Haustüren zählen die Konzeption und der Bau von Glasanbauten seit vielen Jahren zum innovativen Produktportfolio des fränkischen Fensterbauunternehmens. Seit rund 20 Jahren ist die Firma Denzlein Stützpunkthändler für Solarlux-Produkte und hat damit die Produktpalette im Wintergarten- und Terrassendach-Segment erweitert. Günther Denzlein, einer der beiden Geschäftsführer, ist Spezialist in Sachen Glashaus- und Wintergartenplanung und -bau. Gemeinsam mit seinem geschulten Team konzipiert er aus den exklusiven und filigranen Profilen von Solarlux individuelle Glasanbaulösungen für Neu- und Altbauten. Dabei legt der Experte besonderen Wert auf lückenlose Qualität von der fachgerechten Beratung bis zum professionellen Aufbau.

Außerdem produziert Denzlein seit 2015 Kunststoff-Fenster und -Haustüren mit pflegeleichter Aluminium-Außenschale. Damit ist Denzlein bestens gerüstet für alle Kundenwünsche, insbesondere im modernen, architektonisch anspruchsvollen Wohnungsbau.

Die Denzlein GmbH zählt heute, insbesondere in der Region Bamberg, zu den bekanntesten Herstellern von Fenstern, Haustüren und Wintergärten.

Das Erfolgsrezept

Richard Denzlein kennt das Geheimnis, wie aus dem „Ein-Mann-Betrieb“ in einer Dorfscheune ein renommiertes mittelständisches Unternehmen wachsen konnte. Die langjährige Erfahrung und die Bereitschaft, immer wieder Neues zu wagen, haben zum Erfolg des Unternehmens geführt. Die Marke Denzlein stehe für Tradition, höchste Produktqualität aus der Region, Innovation, Zuverlässigkeit, Termintreue und Kundennähe. Dank dieser Markenwerte sei das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt und brauche die wachsende Konkurrenz aus dem nahen Ausland nicht zu fürchten.

Seine Verbundenheit mit der Region Bamberg dokumentiert das Unternehmen u.a. mit der Unterstützung regionaler Sportvereine. So ist Denzlein Trikotsponsor verschiedener Damen-, Herren- und Jugend-Fußball- bzw. Basketballmannschaften. Denzlein leistet damit einen aktiven Beitrag, die finanzielle Basis dieser Vereine längerfristig zu sichern.

Perfekter Rund-um-Service

Wer sich für ein Denzlein-Produkt entscheidet, kann sich auf einen Rund-um-Service freuen. Die Geschäftsführer legen großen Wert auf eine individuelle Kundenberatung. Jeder Kunde wird bei Denzlein vom Erstkontakt bis zur Endmontage von einem Ansprechpartner betreut. Auch angrenzende Gewerke wie z.B. Einputzarbeiten können optional mitangeboten werden.

Produkte live erleben & begutachten

In der neu renovierten Ausstellung können vom Kunden alle Produkte erlebt werden, die verschiedenen Materialien sowie sämtliche Farb- und Ausführungsvarianten gezeigt werden. „Es ist wie beim Kleiderkauf. Hier kann vom Fenster über die Rollladen bis hin zum Insektenschutz und allen anderen Produkten an einem Präsentationstisch alles farblich nach Kundenwunsch aufeinander abgestimmt werden.“

Aber nicht nur beim Neukauf, auch beim After-Sales-Service ist auf Denzlein Verlass. So hält das Unternehmen für bis zu 30 Jahre alte Denzlein-Fenster und -Haustüren Ersatzteile bereit.

Ein starkes Team

Eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Säule des Erfolges ist damals wie heute das Mitarbeiterteam. In allen Unternehmensbereichen kann sich die Firmenleitung auf hervorragend ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter stützen. Die Pflege eines gesunden Betriebsklimas, die regelmäßige Fortbildung und ein von gegenseitigem Respekt getragenem Miteinander liegen den Denzlein Brüdern ganz besonders am Herzen. Deshalb ist die personelle Fluktuation auch sehr gering und die Betriebszugehörigkeit in der Regel sehr lang.

Die beiden Geschäftsführer sind sich einig, dass das Unternehmen auch in Zukunft Vorreiter in der Region sein will, wenn es um Fenster, Haustüren und Wintergärten geht. „Seit Gründung hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt. Und auch künftig arbeiten wir mit Hochdruck kontinuierlich an Verbesserungen. Für unsere Kunden UND für unsere Mitarbeiter.“

Kontakt

DENZLEIN GmbH

Fenster | Haustüren | Wintergärten | Beschattungen

Erlesgarten 3

96129 Mistendorf

Telefon 09505 92 22-0

Fax 09505 9222-20

E-Mail info@denzlein.com