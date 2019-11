Ob in der Mittagspause, zwischen zwei Vorlesungen oder zur Stärkung nach einem ausgiebigen Shopping-Trip - das Burgerheart punktet in Nürnberg, Bamberg und Fürth mit einem coolen Mittagsangebot. Auch am Wochenende überzeugt die Location, die fußläufig gut zu erreichen ist. Wir haben uns im Burgerheart umgeschaut und erklären, was den Laden so besonders macht:

1. Große Auswahl an Burgern, Fritten und Limonaden

Über sieben hausgemachte und köstliche Burgervariationen – auch vegetarisch und vegan –, wie der „New York Chili Cheese“ oder „The Rooster“ oder „Hanf im Glück“ lassen Ihr Burger-Liebhaber-Herz höher schlagen. Dazu passen knusprige Fritten, wahlweise als Homestyle oder aus Süßkartoffeln. Bei den Getränken begeistern vor allem die vielseitigen hausgemachten Limonaden – wie Blaubeer-Honig, Hibiskus oder Zitrone-Ingwer.

2. Günstiges Lunch-Angebot in Nürnberg, Bamberg und Fürth

Montags bis freitags können sich Burger-Fans ein Bundle aus Burger, einer Beilage und einem Getränk nach Wahl als individuelles Mittagsgericht zusammenstellen – und das für nur 11,90 Euro. Dazu gibt es viele Extras, mit denen sich der Burger erweitern lässt. Wir haben "The Chuck Norris" mit Bacon und extra Käse getestet, dazu die Süsskartoffel-Pommes und ein Blaubeer-Eistee. So viel sei verraten: Es wird nicht unsere letzte Mittagspause im Burgerheart gewesen sein ;-)

3. Schnell auf dem Teller, auch "to go"

Gerade in der Pause hat man wenig Zeit. Kein Problem: Im Burgerheart hat man keine langen Wartezeiten und kann die Pause genießen. Eine Reservierung ist auch nicht zwingend notwendig. Auch praktisch: Wer im Büro oder unterwegs essen möchte, kann sich das Burger-Bundle auch "to go" einpacken lassen.

NÜRNBERG: Mehr Infos & Tisch reservieren im BURGERHEART in der Königstraße

BAMBERG: Mehr Infos & Tisch reservieren im BURGERHEART in der Langen Straße

FÜRTH: Mehr Infos & Tisch reservieren im BURGERHEART in der Friedrichstraße

4. Coole Location im Industrial Design und 1A-Service

Das moderne Industrie Design der Burgerheart-Restaurants hebt sich aus der Masse hervor und lädt zum Verweilen ein. Man fühlt sich hier sofort wohl und angekommen. Der Service ist sehr zuvorkommend und liest dem Gast jeden Wunsch von den Lippen ab. So wird die Mittagspause mit den Freunden, der Familie oder den Kollegen zu etwas Besonderem.

Das erwartet Sie als Gast im Burgerheart:

5. "beyondheart": Mit dem Verzehr eines Burgers Gutes tun

In Kooperation mit der Welthungerhilfe und der Kindernothilfe unterstützt Burgerheart mit jedem verkauften Burger Menschen in Not. Es ist ein 1:1-Prinzip: Mit jedem Burger wird ein Mensch in Not mit einer Mahlzeit versorgt. Wie genau das Prinzip funktioniert und was beyondheart eigentlich ist erfahren Sie unter www.beyond-heart.de.

Neugierig geworden? Dann probieren Sie die leckeren Burger von Burgerheart in der nächsten Mittagspause einfach mal aus!

Kontakt

BURGERHEART NÜRNBERG

Königstraße 72

90402 Nürnberg

Tel.: 0911 23429390

Öffnungszeiten:

Mo-So 11.30 bis 0 Uhr

BURGERHEART BAMBERG

Lange Straße 38-40

96047 Bamberg

Tel. +49 951 91728060

Öffnungszeiten:

Mo-Do 11.30 - 23 Uhr

Fr+Sa 11.30 - 0 Uhr

So+Feiertage 12 - 22 Uhr

BURGERHEART FÜRTH

Friedrichstraße 7

90762 Fürth

Tel.: 0911 66933474

Öffnungszeiten:

Mo-Do 11.30 - 23 Uhr

Fr+Sa 11.30 - 0 Uhr

So+Feiertage 12 - 22 Uhr