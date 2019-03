Sie stehen vor Entscheidung Ihres Lebens! Sie möchten sich verändern! Vielleicht suchen Sie auch eine neue Herausforderung? Sie tragen sich mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen und wollen Unternehmer werden. Oder Sie sind bereits Unternehmer und suchen einfach nur Informationen und Ratschläge. Dann lohnt sich ein Besuch beim 4. CIK Gründertag, der am Freitag, 22. März 2019 ab 16.00 Uhr in der Gaststätte Häublein stattfindet.

Worum geht es beim Gründertag? Am Anfang wird Bürgermeister Hans-Peter Laschka die Anwesenden begrüßen und kurz auf die Entwicklung seiner Gemeinde eingehen.

Anschließend wird der Geschäftsführer des CIK, Dr. Thomas Kneitz, einen Überblick zu den Dienstleistungen der CIK Campus Innovations Kultur GmbH geben.

Spannende Speaker

Rechtsanwalt Jürgen Wittmann und sein Team werden zu arbeits- und gesellschaftsrechtlichen Fragen bei Unternehmensgründungen Stellung beziehen und nicht zuletzt geht es um die Finanzierung von Unternehmen mit Eigen- und Fremdkapital. Eingeladen ist hier Rüdiger Laß von der LfA Förderbank.

Weiterhin werden Referenten aus der Tourismusbranche erwartet. Mit dabei ist der Geschäftsführer des Frankenwald-Tourismus, Markus Franz, der einen Überblick über die Entwicklung des Tourismus in der Region geben wird.

Tobias Meusel vom Steinacher Schmankerlstübla, Susanne Dütthorn vom Gutshof „Linde“ in Friedersdorf werden über ihre Einrichtungen und ihre Erfahrungen in der Hotellerie und Gastronomie berichten.

Nicole Wittig wird das Konzept von „Handwerk und Kultur“ erläutern. Es geht hierbei um Erlebnisführungen in verschiedenen Industriebetrieben, um Kulinarik, Brauchtum und Tradition.

Des Weiteren wird die Existenzgründerin Alexandra Klinke über ihr „ganzheitliches Gesundheitscoaching“ berichten.

Gründerszene Ahoi!

Mit dem Gründertag will die CIK Campus Innovations Kultur GmbH Gründungswillige unterstützen. Seit seiner Gründung hat das CIK innerhalb eines Jahres über Firmen auf den Weg in die Selbstständigkeit begleitet. „Es geht darum, die Gründerszene in der Region zu fördern“, so Dr. Thomas Kneitz.

CIK versteht sich als neue Plattform in der oberfränkischen Gründerszene. Gedacht wird nicht in Gebäuden, sondern in Netzwerken. CIK wirkt nicht an einem bestimmten Ort, sondern dort, wo Gründer gerade sind.

An den Nachwuchs wird bei CIK auch gedacht, es geht um die Unternehmer von morgen. Seit Oktober 2017 finden deshalb Schülerseminare statt. Ende Januar 2019 wurde der erste Jahrgang, bestehend aus 52 Schülern – diese waren in 17 Teams aufgeteilt - im Rahmen einer Feierstunde in der vollbesetzten Rennsteighalle in Steinbach am Wald verabschiedet. Thomas Kneitz ist stolz darauf, dass aus diesem ersten Schülerseminar fünf Schüler-Start-ups hervorgegangen sind.

Auch weiterhin werden Schüler aus Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien in Fragen der Führung von Unternehmen und der Gründung von Start-Ups geschult. Dazu tragen nicht nur regelmäßige Seminare, sondern auch Gespräche mit Unternehmen aus der Region bei. Diese erzählen den Schülern in ungezwungener Atmosphäre ihre Lebensgeschichte und beantworten Fragen.

Wer mehr wissen will über das CIK, der kann sich unter www.cik.cool informieren. Und natürlich nicht zu vergessen: Auch beim 4. Gründertag, der am Freitag, 22. März, ab 16.00 Uhr in der Gaststätte „Häublein“ in Mitwitz stattfindet, gibt es eine Menge an Informationen.