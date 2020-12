Fühlen Sie sich dieser Tage auch etwas antriebslos und müde? Dann hat er auch Sie erwischt: der Winterblues. Wen wundert es, dass wir gerade jetzt verstärkt im Stimmungstief stecken? Corona, kaum Sonnenlicht, kaltes Wetter – das alles kann unsere Laune schon mal etwas trüben.

Doch vergessen Sie nicht: Sie sind nicht allein! Wir haben mit unserem Partner, dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN), wertvolle Tipps zusammengestellt, mit denen Sie aus dem Stimmungstief herausfinden. Getreu dem Motto "Wir bleiben in Verbindung" begleitet uns nämlich der VGN durch die Adventszeit. Der virtuelle VGN-Adventskalender motiviert uns, die Lichtblicke im oft so grau wirkenden Alltag zu erkennen. Und selbstverständlich gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Tipps gegen den Winterblues

Wenn einen der Winterblues erst mal so richtig gepackt hat, möchte man sich am liebsten im Bett verkriechen. Doch gerade jetzt ist es wichtig, sich selbst zu motivieren und sich im Alltag bewusst Highlights zu setzen.

1. Sich selbst etwas Gutes tun und ganz persönliche Highlights schaffen

Verwöhnen Sie sich: Gehen Sie täglich vor die Tür und hinaus an die frische Luft; fahren Sie in die winterliche Natur zum Spazieren oder holen Sie sich Ihr Lieblingsessen to-go. Egal, was es ist, der VGN unterstützt Sie dabei immer sicher mit Bus und Bahn – und einer tollen Weihnachtsaktion. Das Beste dabei: Indem Sie Ihre ganz persönlichen Highlights mit anderen teilen, können Sie beim VGN-Adventskalender tolle Preise gewinnen!

2. Auf seine Liebsten achten

Es fühlt sich einfach gut an, jemandem zu helfen. Selbst wenn es dazu nur ein offenes Ohr braucht. Greifen Sie mal wieder zum Hörer oder schicken Sie mal wieder eine Nachricht an Ihre Liebsten, die Sie schon lange nicht mehr gesprochen und wahrscheinlich noch länger nicht mehr gesehen haben. Durch gute Taten stärken Sie das Gemeinschaftsgefühl: Bleiben Sie in Verbindung!

3. Sich auf die Lichtblicke im Alltag konzentrieren

In turbulenten Zeiten geschieht es schnell: Man verfängt sich in negativen Gedanken und verliert die schönen Dinge des Lebens aus dem Blick. Halten Sie ab und zu inne und machen Sie sich die Dinge bewusst, für die Sie an diesem Tag besonders dankbar sind. Das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel die netten Arbeitskollegen, oder ein wunderschöner Sonnenuntergang auf dem Heimweg. Der VGN-Adventskalender hilft Ihnen dabei, sich jeden Tag die Lichtblicke im Alltag bewusst zu machen!

Das können Sie beim VGN-Adventskalender gewinnen

Wer vom 1. bis 24. Dezember fleißig die Türchen öffnet, hat jeden Tag die Chance, ein Support-Set der VGN zu gewinnen. Das hilft Ihnen, mit der Familie und Ihren Freunden guten Gewissens in Verbindung zu bleiben:

"Mask Have"-Maske

Frankierte Anti-Isolations-Postkarten

Camblocker für ein gutes Gefühl im Homeoffice

Zusätzlich gibt es einen sensationellen Tagesgewinn: z. B. einen Amazon Echo Dot, eine Polaroid-Kamera, eine Bluetooth-Soundbox, eine Smartwatch und viele weitere Preise.

So können Sie beim VGN-Adventskalender mitmachen

Den Adventskalender finden Sie online auf der VGN-Seite. Öffnen Sie ein Türchen und lösen Sie die aktuelle Tagesaufgabe. Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine andere Variante. Gefragt ist immer der jeweilige Lichtblick des Tages, wie zum Beispiel: "Zeigen Sie uns, wie Sie in Verbindung bleiben", "Zeigen Sie uns, wie Sie fit bleiben" oder "Zeigen Sie uns Ihren Wohlfühl-Moment". Werden Sie kreativ und laden Sie dazu jeweils ein Foto im Portal des VGN oder auf Instagram unter dem passenden Hashtag, #vgnlichtblicke1, #vgnlichtblicke2, #vgnlichtblicke3, usw. je nach Zahl des Türchens, hoch.

Kontakt

Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg GmbH (VGN)

Rothen­burgerstraße 9

90443 Nürn­berg

Telefon: 0911/ 270 750

E-Mail: info@vgn.de