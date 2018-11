24 Stunden Seniorenbetreuung im eigenen Zuhause

Die Menschen werden älter – plötzlich stehen viele vor ganz neuen Herausforderungen. Wenn eine Selbstversorgung in den eigenen vier Wänden dann nicht mehr möglich ist, sind die Familienmitglieder oft ratlos. Denn bedürftige Menschen möchten häufig in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. In dem Umfeld, das sie gut kennen, in dem sie sich wohl fühlen und das sie mit vielen Erinnerungen und Freude verbinden. Meist können die Angehörigen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung nicht leisten. Deshalb werden immer häufiger Betreuungskräfte aus EU-Partnerländern eingesetzt, die sich neben der Grundpflege zusätzlich um den Haushalt kümmern und als Begleitperson zu Spaziergängen, Veranstaltungen oder Arztbesuchen zur Verfügung stehen. In diesen Fällen sind besonders Rechtssicherheit und die Qualität der Betreuung Grundvoraussetzungen. Immer wieder gibt es Fälle, bei denen eine rechtssichere Betreuung nicht unbedingt gewährleistet ist. Im Rahmen der Europäischen Dienstleistungsfreiheit und des Europäischen Entsendegesetzes ist es Unternehmen aus den EU-Ländern erlaubt, Mitarbeiter nach Deutschland zu entsenden. Hierbei ist es wichtig, dass das Arbeitsrecht des Heimatlandes und auch in Teilen das deutsche Arbeitsrecht (z. B. Mindestlohn, Arbeitszeiten, Ruhezeiten, etc.) eingehalten werden.

Die PSB Regionaldirektion Coburg ist ein Partnerbüro der Privaten Seniorenbetreuung Deutschland (PSB Deutschland). Seit 2012 sorgt die PSB Deutschland gemeinsam mit ihren EU-Partnerunternehmen aus Bulgarien, Polen und der Slowakei dafür, dass betreuungs- und pflegebedürftige Menschen eine qualitativ hochwertige, würde- und liebevolle Versorgung im eigenen Zuhause erhalten. Die Beratung und Betreuung fängt schon persönlich und vor Ort und unverbindlich an, dort werden im Umfeld der zu pflegenden Person in Form einer Betreuungsanamnese die Bedürfnisse und die Wünsche geklärt. Anhand dieser Daten wird nach einer geeigneten Betreuungskraft gesucht, die auf dem rechtssicheren Weg nach Deutschland anreist. Die PSB Regionaldirektion Coburg der PSB Deutschland steht nicht nur zur Vermittlung der Betreuungskräfte zur Verfügung, sondern ist auch während des gesamten Versorgungszeitraumes Ansprechpartner bei Fragen und Problemen. In gegenseitiger Abstimmung kann jederzeit das passende Pflegepersonal eingesetzt werden, damit die Chemie „perfekt“ passt. Somit wird eine optimale Versorgung und Betreuung dauerhaft gewährleistet. Ganzheitliches Wohlbefinden durch ganzheitliche Betreuung ist das Motto, dass sich die PSB Regionaldirektion Coburg auf die Fahne geschrieben hat.

