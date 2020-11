Die Transport-Firma Spedition Pohl erzählt mit seiner langen 200-jährigen Geschichte als Unternehmen fränkische Geschichte. Das mittelständische Traditionsunternehmen, das für seinen mittelständischen Kundenkreis maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, existiert seit inzwischen sechs Generationen – und wird inzwischen seit zwölf Jahren erfolgreich von einer Frau geführt: Natascha Pohl, die Ur-Ur-Ur-Enkelin des Gründers Josef Pohl. Ein herausstechendes Merkmal für eine Transport-Firma in einer klassischen Männerdomäne. "Ich wollte von Kindesbeinen an werden, was mein Vater ist", so die Geschäftsführerin Natascha Pohl.

200 Jahre Geschichte: von Güterschaffern über "Bahnamtliche Rollfuhrspediteure" bis hin zu einer hochmodernen Spedition

Josef Pohl hat das Unternehmen 1820 gegründet. Damals hießen die Spediteure noch Güterschaffer – und nur ihrer Zunft war es erlaubt, etwas zu transportieren. Damals hat man noch mit Ochsen, Kühen und Wagen gearbeitet, um Güter zu transportieren. Diese Art der Arbeit hat sich noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts durchgezogen. Erst dann gab es den ersten Umbruch von Lasttier zum Lastkraftwagen

Der erste Lkw und freie Bahn in die Zukunft

Es war Georg Pohl, Natascha Pohls Großvater, der in den 50er Jahren den ersten Lkw der Firma anschaffte. Er trug auch als erster den Titel Spediteur, genauer: "Bahnamtlicher Rollfuhrspediteur". Damals war das Transportwesen noch eng mit dem Bahnbetrieb verknüpft.

Neue Konzessionen und Aufschwung der Firma

Mit den neuen Konzessionen des Staates war viel mehr möglich. Plötzlich war es möglich Waren in ganz Deutschland zu transportieren. Natascha Pohl: "Vorher war es gar nicht so einfach, Konzessionen zu erwerben. Deshalb gab es früher auch einen Überschuss an Waren, die man gar nicht fahren konnte." Unter der fünften Generation, Adolf Pohl, wuchs somit der Mitarbeiterstamm von zehn auf 200.

Natascha Pohls Aufstieg in der Männerdomäne

Sehr früh wusste Natascha Pohl bereits, dass sie das machen wollte, was ihr Vater gemacht hat. Wenn der Vater Adolf Pohl seine Töchter zur Schule fuhr, machte er nicht selten am Güterbahnhof Halt, wo die Wagons entladen wurden. Natascha Pohls Begeisterung wuchs noch mehr, als sie frühzeitig begann, im Büro mitzuhelfen. Sie lernte Speditionskauffrau in Osnarbrück, sammelte 20 Jahr landesweit Erfahrungen in großen Speditionsunternehmen und stieg 2008 in das Familienunternehmen ein.

Zahlen und Fakten der Spedition Pohl

Die Firma Pohl hat sich unter der Geschäftsführerin zu einem Unternehmen mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, das auf drei Beinen steht: Umzüge, Lagerung und europaweiter Transportverkehr. Diese Zahlen machen das Unternehmen aus:

150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3 Standorte (Forchheim-Kersbach, Erlangen und Hemhofen-Zeckern)

36.000 m² Fläche, davon 3.000 m² kühlbar

60 Fahrzeugeinheiten

Über 200 Jahre Erfahrung

Kontakt

Spedition Pohl GmbH & Co. KG

Sandäcker 11

91301 Forchheim

Telefon: 09191/6180

E-Mail: info@spedition-pohl.de