Pfingsten 2019: Die besten Tipps zum Pfingstwochenende

Am 9. Juni wird wieder Pfingsten gefeiert. Neben dem kirchlichen Feiertag bedeutet Pfingsten aber auch verlängertes Wochenende für alle deutschen Arbeitnehmer. Damit Sie das lange Wochenende nicht langweilig daheim verbringen müssen, haben wir ein paar Ausflugsziele für Sie herausgesucht, bei denen sicher für jeden das Richtige dabei ist.

Die Erlangener Bergkirchweih

Auch wenn Pfingsten eigentlich eher ein besinnliches Fest ist, so heißt das nicht, dass man nicht auch ein wenig feiern darf. Auf über sechzehn verschiedenen Kellern wird hier gesungen, gefeiert und getanzt. Entweder Sie gehen tagsüber zum Berch und schlendern bei schönem Wetter an den zahlreichen Schaustellern und Buden vorbei oder Sie werfen sich abends in Ihre Trachtengarderobe und genießen eine gekühlte Maß Bier.

Wo: An den Kellern, 91054 Erlangen

An den Kellern, 91054 Erlangen Wann: 6. bis 17. Juni, 9:30 - 23:00 Uhr

6. bis 17. Juni, 9:30 - 23:00 Uhr Preis: 9,50 pro Maß



Das Würzburger Weindorf

Auf dem Marktplatz werden wieder zahlreiche Zelte aufgespannt: In Würzburg findet vom 29. Mai bis zum 10. Juni das Würzburger Weindorf statt. Besucher haben die Möglichkeit, bei zwölf unterschiedlichen Wirten die unterschiedlichsten Speisen und Getränke zu genießen. Vor allem die verschiedenen Weine stehen hier im Mittelpunkt, bei denen jede Sorte ihren ganz eigenen Stil hat. Sie sind namensgebend für das Fest und locken so jedes Jahr knapp 100.000 Besucher aus aller Welt an.

Wo: Marktplatz 7, 97070 Würzburg

Marktplatz 7, 97070 Würzburg Wann: 29. Mai bis 10. Juni, 11:00 - 23:30 Uhr

29. Mai bis 10. Juni, 11:00 - 23:30 Uhr Weitere Infos: www.weindorf-wuerzburg.de

"Der Meistertrunk"-Festspiel in Rothenburg ob der Tauber

Die Kleinstadt Rothenburg ob der Tauber versetzt Sie zurück in das Jahr 1631. Vom 7. bis zum 10. Juni können Sie hier einige bunte Festzüge, das ausgelassene Lagerleben und das turbulente Markttreiben des Mittelalters hautnah nacherleben. Seit 1881 werden alljährlich zu Pfingsten die dramatischen Ereignisse der Stadtbelagerung des Jahres 1631 aufgeführt. Wer also gerne für einen Tag oder ein ganzes Wochenende am mittelalterlichen Stadtgeschehen teilnehmen möchte, der sollte unbedingt nach Rothenburg fahren.

Wo: Paul-Gerhardt-Straße 6, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Paul-Gerhardt-Straße 6, 91541 Rothenburg ob der Tauber Wann: 7. bis 11. Juli, ganztägig

7. bis 11. Juli, ganztägig Preise: Hier klicken!

Hier klicken! Weitere Infos: www.meistertrunk.de

Das 10. Bamberger Weinfest

Über Pfingsten findet dieses Jahr das 10. Bamberg Weinfest statt. Vom 5. bis zum 10. Juni werden auf dem zentralgelegenen Maxplatz einige Zelte aufgebaut und auf einer großen Bühne spielen die unterschiedlichsten Bands. Vier verschiedene Weingüter bieten ihre besten Sorten an. Daneben gibt es natürlich diverse andere Getränke und auch für den Verkauf von kleinen Leckereien wird gesorgt sein. Ein Fest für jeden Weinliebhaber!

Wo: Maximiliansplatz, 96047 Bamberg

Maximiliansplatz, 96047 Bamberg Wann: unbekannt

Weitere Infos: www.bamberger-weinfest.mybamberg.de

Neben dem Bamberger Weinfest gibt es auch noch einige weitere Orte, an denen Sie gemütlich Ihren Schoppen trinken können:

Das Bayreuther Volksfest

Vom 7. bis zum 17. Juni werden auf dem Bayreuther Volksfestplatz wieder die Fahrgeschäfte aufgebaut. Von Festzelt über Fahrgeschäfte bis hinzu kleinen Fressbuden gibt es alles, was ein echtes Volksfest ausmacht. Aufgrund der großen Auswahl an Fahrgeschäften ist es auch ein perfektes Ausflugsziel für Familien mit Kindern.

Eröffnung des Wakepark am Brombachsee

Am Pfingstsamstag wird der langersehnte Wakepark am Brombachsee endlich eröffnet. Das Event beginnt um 11:00 mit einer Eröffnungsrede. Danach führen einige Wakeboard-Profis eine Show vor und auf der neuen Sonnenterrasse werden verschiedene DJs und Live Bands die Veranstaltung mit Musik untermalen. Wer will kann sich an der Beachbar den einen oder anderen Drink genehmigen.

Wo: Badehalbinsel 7, 91720 Absberg

Badehalbinsel 7, 91720 Absberg Wann: 8. Juni, ab 11:00 Uhr

8. Juni, ab 11:00 Uhr Weitere Infos: www.wakepark-brombachsee.de

Das inFranken-Team wünscht schöne Pfingstfeiertage!

