Studie deckt auf: Das ist die perfekte Penisgröße

Die Größe des Penis beschäftig viele Menschen sehr intensiv: Seien es die Männer, die mit der Größe ihres Geschlechtsteils mehr oder weniger zufrieden sind, oder Frauen, die Erwartungen daran haben. Eines ist sicher: Ein zu groß oder zu klein gibt es definitiv. Die Spannbreite dazwischen ist allerdings relativ groß. Doch welche ist für Frauen eigentlich die perfekte Penisgröße?

Die Größe des Penis verändert sich. Ab einem Alter von 40 Jahren wandelt sich der Penis des Mannes deutlich. Welche Auswirkung das genau sind, erfahren Sie hier.

Optimale Penisgröße: Neue Studie befragt Frauen über ihre Vorzüge

Eine neuen Studie der "University of California" und der "University of New Mexico" will das nun herausgefunden haben. Die Ergebnisse der Studie publizierten die Wissenschaftler auf der Medizin-Plattform "Plos". Für ihre Untersuchungen befragten die Forscher insgesamt 75 Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Genau gefragt wurde, welche Penisgröße sie bei einmaligen Sex-Kontakten und bei langfristigen Beziehungen bevorzugen würden.

Die Frauen konnten dabei zwischen 33 verschiedenen Penis-Größen eines 3D-Modells auswählen. Das Ergebnis: Frauen bevorzugen speziell bei einmaligen Sex-Kontakten eine größere Variante. Dabei sollte das Stück im Schnitt 16,3 Zentimeter lang und einen Umfang von 12,4 Zentimetern haben. Bei langfristigen Partnern sollten der Studie zufolge hingegen "nur" 16 Zentimeter Länge und 12,4 Zentimeter Umfang sein.

Wunsch-Penis vs. Real-Penis: Große Lücke macht nachdenklich

Mit einem Blick auf die Durchschnittsgröße von Penissen sind dies stattliche Werte. Eine Studie mit Daten von über 15.000 Männern hat herausgefunden, dass der Durchschnittspenis im erigierten Zustand 13,12 Zentimeter lang und 11,66 Zentimeter im Umfang ist. Im schlaffen Zustand sind es hingegen lediglich 9,16 Zentimeter und 9,31 Zentimeter. Also deutlich kleiner, als das gewünschte Format der befragten Frauen.

Penisgröße: Warum sich Männer trotzdem keine Sorgen machen müssen

In die Bewertung der Untersuchungen, sollte einbezogen werden, dass Anzahl der Befragten relativ gering war. Das schränkt die Aussagekraft der Ergebnisse ein. Lediglich 75 Frauen wurden befragt - um Repräsentativität aufzuzeigen, sind das definitiv zu wenige Testpersonen. Diese Menge erscheint verschwindend gering: Laut der "Deutschen Stiftung Weltbevölkerung" leben derzeit fast vier Milliarden Frauen auf der Erde.

