Ariel fällt bei Öko-Test durch: Waschmittel von Discountern zählen zu den Testsiegern

Eigenmarken vs. Markenprodukte: Das Ergebnis überrascht

Das Magazin Öko-Test hat Waschmittel getestet. Auf dem Prüfstand waren sowohl Produkte bekannter Marken wie Ariel, Persil oder Weißer Riesen, aber auch Eigenmarken-Waschmittel von Drogerien und Supermärkten.

Schockierend: Nur rund ein Viertel der getesteten Mittel stuften die Experten als empfehlenswert ein. Dabei verglichen sie unter anderem Waschleistung, Fleckenentfernung und Inhaltsstoffe. Die beliebte Marke Ariel machte im Test gar keine gute Figur.

Waschmittel-Test: Was ist drin?

Bei den Inhaltsstoffen der Waschmittel gab es einiges zu bemängeln. Vor allem synthetische Kunststoffverbindungen (sogenannte Polymere) sind problematisch. Aber Achtung mit den Begrifflichkeiten: Gemeint sind nicht feste Mikroplastik-Partikel, sondern lösliche kleine Plastikteilchen. Die sind aber nicht weniger umweltschädlich. Schnell gelangen die Kunststoffe über die Waschmaschine ins Abwasser. Da in der Kläranlage nicht alles herausgefiltert werden kann, geht es weiter auf die Felder oder ins Meer. Dort können die Stoffe nur sehr schlecht wieder abgebaut werden.

Die Hersteller geben an, nicht auf Plastik verzichten zu können. Angeblich würde es dazu beitragen, dass weniger Schaum gebildet werde und dieser wieder besser ausgewaschen werden könne. Vorbildlich: Die Firmen Ecover, Sonett, Almawin und Sodasan kommen trotzdem ganz ohne Plastik aus.

Der Preis für weiße, wohlriechende Wäsche

Auch andere Zusätze sind schlecht für Mensch und Natur. 21 der 25 getesteten Mittel enthalten optische Aufheller, 24 Duftstoffe. Optische Aufheller sind teilweise giftig für Wasser-Organismen. Kommen sie durch die Fasern der Kleidung mit der Haut in Kontakt, können sie in Verbindung mit Sonne allergische Reaktionen auslösen. Duftstoffe belasten die Raumluft.

Und noch etwas fällt auf: Vielen Vollwaschmitteln sind Enthärter und Fleckenentferner beigemischt. Völlig unnötig. Enthärter braucht man nur bei sehr kalkhaltigem Wasser. Fleckenentferner kommt nur für sehr dreckige Wäsche zum Einsatz.