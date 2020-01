Heiraten an ausgefallenen Daten im Februar ist in Bayern beliebt. Für den 20.2.2020 haben sich bereits viele Paare bei den Standesämtern in Nürnberg und München angemeldet, deutlich mehr als für einen Donnerstag üblich.

Nürnberg: Februar ist ein beliebter Monat zum Heiraten

Am 20. Feburar bietet das Nürnberger Standesamt mit 25 Trauterminen mehr als doppelt so viele wie an einem normalen Donnerstag an. Am Dienstag ( 21. Januar) waren davon noch vier nicht vergeben. Das Münchner Standesamt hat seine Trautermine auf 36 sogar verdreifacht, sechs davon waren zunächst noch frei.