Nudelwasser auf keinen Fall wegschütten: So machen Sie ihre Pasta besser

Kombiniert mit einer Soße oder alternativ mit Pesto, ist das Endprodukt deutlich dickflüssiger, was sich in einem intensiven und cremigen Geschmack widerspiegelt. Und der Effekt lohnt sich auch für die Nudeln: Die neue Konsistenz der Soße bleibt viel leichter an der Pasta haften - so ist jeder Bissen ein Genuss.

