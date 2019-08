Nie wieder spülen: Selbstreinigende Trinkflasche - so funktioniert die Innovation

Um Plastik zu sparen greifen immer mehr Menschen auf eigene Trinkflaschen zurück. Diese werden den Tag über mitgenommen und bei Bedarf immer wieder mit frischem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aufgefüllt.

Trinkflasche sollte jeden Tag gespült werden - nervige Tätigkeit schreckt viele Menschen ab

Lästiges Problem dabei: Die Flasche sollte aus hygienischen Gründen jeden Tag gereinigt werden. Für Menschen, die keine Spülmaschine besitzen, bedeutet das jeden Tag von Hand zu spülen. Eine Tätigkeit, die auf Dauer eher weniger Spaß verspricht. So kann die Freude über den täglichen Begleiter und das umweltbewusste Verhalten schnell getrübt werden.

Ein französisches Unternehmen hat genau dieses Problem erkannt und sich intensiv damit beschäftigt. Vor kurzem präsentierte die Firma das Endergebnis ihrer Arbeit: Eine Trinkflasche die sich von selbst reinigt.

Selbstreinigende Trinkflasche: So funktioniert die technische Innovation

Jede Minute werden über eine Million Plastikflaschen rund um den Globus verkauft. Da das nicht mehr in das Umweltbewusstsein vieler Menschen passt, greifen immer mehr zu eigenen Trinkflaschen zurück. Doch bei der Benutzung über den Tag können sich bis zu zehn Millionen Bakterien ansammeln.

Deshalb sollte sie jeden Tag gereinigt werden. Demnächst kann das ganz einfach per Klick erledigt werden. Die Trinkflasche "LIZ" des Herstellers "Noerden" hat ein eingebautes UV-C-Licht, das eigenen Angaben zufolge bis zu 99,9 Prozent aller Bakterien beseitigen kann. Und das ganz einfach per zweifachem Klick auf einen Knopf, der auf der Innenseite des Flaschendeckels befindet.

Weitere Funktionen: Konstante Getränke-Temperatur und Trink-Erinnerung

Laut dem Hersteller können in der Flasche Getränke 24 Stunden lang kalt, warm oder heiß gehalten werden - je nachdem in welcher Temperatur sie eingefüllt werden. Die Flasche hat zudem eine weitere brauchbare Funktion: Sie erinnert die Besitzer regelmäßig zu trinken. Alle zwei Stunden blickt ein Licht oben an der Flasche und erinnert den Besitzer daran, einen kräftigen Schluck zu nehmen.

Symbolfoto: congerdesign/pixabay.com